Kraków Zderzenie samochodu i motocykla. Kłopoty mają obaj kierowcy i pasażerka Oprac. Anna Winiarska |

Rośnie liczba wypadków z udziałem motycyklistów Źródło wideo: TVN Turbo Źródło zdj. gł.: Świętokrzyska policja

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Samochód i motocykl zderzyły się w poniedziałek po południu w Koćmierzowie w powiecie sandomierskim. "Początkowo interwencja dotyczyła zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Szybko jednak okazało się, że ten wypadek skrywa znacznie więcej wątków" – czytamy w policyjnym komunikacie.

On po alkoholu, ona poszukiwana

Jak ustaliła policja, 18-letnia kierująca samochodem marki Audi włączając się do ruchu nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocykliście. Doszło do zderzenia.

Zderzenie samochodu i motocykla Źródło zdjęcia: Świętokrzyska policja

Kiedy policja sprawdziła dane 42-letniego motocyklisty okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania pojazdami. W dodatku badanie stanu trzeźwości wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna z obrażeniami został przetransportowany do szpitala.

W Audi oprócz kierowczyni znajdowała się też 26-letnia pasażerka. Policja ustaliła, że kobieta jest poszukiwana do odbycia zastępczej kary aresztu za jazdę po użyciu alkoholu. - Wykupiła się, ponieważ miała taką możliwość - uzupełnia Iwona Paluch, oficer prasowa sandomierskiej policji.

§ 1. Od zastępczej kary aresztu lub wykonywania pracy, o której mowa w art. 25 § 1, sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez wpłacenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia. Art. 27. Kodeksu wykroczeń