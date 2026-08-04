Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Zderzenie samochodu i motocykla. Kłopoty mają obaj kierowcy i pasażerka

|
Zderzenie samochodu i motocykla
Rośnie liczba wypadków z udziałem motycyklistów
Źródło wideo: TVN Turbo
Źródło zdj. gł.: Świętokrzyska policja
Motocyklista jechał prawidłowo, ale nie miał uprawnień i był po alkoholu. Pasażerka samochodu nie kierowała, ale była poszukiwana. A kierowczyni Audi nie ustąpiła pierwszeństwa. Cała trójka poniesie konsekwencje.

Samochód i motocykl zderzyły się w poniedziałek po południu w Koćmierzowie w powiecie sandomierskim. "Początkowo interwencja dotyczyła zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Szybko jednak okazało się, że ten wypadek skrywa znacznie więcej wątków" – czytamy w policyjnym komunikacie.

On po alkoholu, ona poszukiwana

Jak ustaliła policja, 18-letnia kierująca samochodem marki Audi włączając się do ruchu nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocykliście. Doszło do zderzenia.

Zderzenie samochodu i motocykla
Zderzenie samochodu i motocykla
Źródło zdjęcia: Świętokrzyska policja

Kiedy policja sprawdziła dane 42-letniego motocyklisty okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania pojazdami. W dodatku badanie stanu trzeźwości wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna z obrażeniami został przetransportowany do szpitala.

W Audi oprócz kierowczyni znajdowała się też 26-letnia pasażerka. Policja ustaliła, że kobieta jest poszukiwana do odbycia zastępczej kary aresztu za jazdę po użyciu alkoholu. - Wykupiła się, ponieważ miała taką możliwość - uzupełnia Iwona Paluch, oficer prasowa sandomierskiej policji.

§  1.  Od zastępczej kary aresztu lub wykonywania pracy, o której mowa w art. 25 § 1, sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez wpłacenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia.
Art.  27. Kodeksu wykroczeń
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
"Geniusz przestępstwa" zrobił skok stulecia. Opuścił więzienie
Superwizjer
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
Czarno na białym
Udostępnij:
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
59 min
pc
"Państwo zapomniało, że ma narzędzia delegalizacji partii"
Terlikowski. Istota rzeczy
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Setki milionów na tanie mieszkania. Do kogo trafią środki?
BIZNES
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
"Jest w jakimś dziwnym stanie". Kaczyński o Morawieckim
Polska
Tour de Pologne
Kluczowe momenty 2. etapu Tour de Pologne. Finisz coraz bliżej
RELACJA
"Polskie Malediwy" w Jaworznie w sierpniu 2026 roku
Zdjęcia tu robią influencerzy i pary młode. "To naturalne, sezonowe zjawisko"
Katowice
Symulacja pożaru lasu
Jak dochodzi do pożaru lasu. Reporter tłumaczy
METEO
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Najbardziej atrakcyjne miasta na świecie. Oto zwycięska dziesiątka
BIZNES
Operator koparki, który trafił na niewybuch
"Myślałem, że coś urwałem, a to się okazuje pocisk"
WARSZAWA
Beczkowóz - zdjęcie ilustracyjne
Z powodu upałów są problemy z wodą w górach
Katowice
Atak na magazyn Wildberries pod Petersburgiem
Kolejny atak na magazyny Wildberries. Są ofiary śmiertelne
Świat
Burza, burze
Gdzie jest burza? Przedfrontowa linia szkwałowa nad Polską
METEO
Lotnisko w Radomiu
Śledztwo w sprawie lotniska w Radomiu zmierza do końca. Zdecyduje biegły
BIZNES
Donald Trump
Republikanie krytykują decyzję Trumpa
Świat
Przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M
Kolejny rosyjski samolot przechwycony
Polska
Dwaj cudzoziemcy z odmową wjazdu do Polski (zdj. ilustracyjne)
Podrobione dokumenty i fałszywe nazwisko. Muszą wrócić do swoich krajów
WARSZAWA
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przekłada na przyszły rok planowe hospitalizacje
Gnijące ciała w szpitalnej chłodni? MZ zażądało wyjaśnień
Zdrowie
Teheran, Iran
Nowy front wojny. Oto cele ataków Iranu
BIZNES
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
19-latka nie żyje. 38-latek z kilkoma zarzutami, trafił do aresztu
Wrocław
Płonący samochód na S11
Kierowca zdążył uciec, ale z auta zostało niewiele
Szczecin
shutterstock_2466205459
ZUS apeluje do Polaków. Chodzi o jeden ważny obowiązek
BIZNES
38-latka zatrzymali policjanci na motocyklach
1,5 promila alkoholu w organizmie, rower i autostrada
Katowice
Cypr. Pafos z lotu ptaka
Trzylatek wypadł z okna na wakacjach, nie żyje. Ojciec usłyszał zarzuty
Świat
imageTitle
Świątek gotowa do gry. Przez chwilę żyła "innym życiem"
EUROSPORT
Tłumy ludzi przy przejściu granicznym Bab Sebta w pobliżu Fnideq w Maroku, 31 lipca 2026 r.
Tysiące ludzi ruszyły do Ceuty. Dlaczego właśnie teraz?
Maja Piotrowska, Monika Winiarska
The Weeknd
Dwa koncerty na Stadionie Narodowym. Jak dojechać i wrócić?
WARSZAWA
Doprowadzenie do prokuratury-usiłowanie zabójstwa 30-latki we Wrocławiu
Dostała nożem w szyję i klatkę piersiową. 18-latek trafił do aresztu
Wrocław
Gwałt - zdjęcie ilustracyjne
Miał odurzać, gwałcić i nagrywać partnerkę
Katowice
"Staruch"
Najbardziej znany polski kibol ułaskawiony przez prezydenta. Kim jest "Staruch"?
Piotr Machajski
buenos aires argentyna port - Yingna Cai shutterstock_2603183167
Ponad 140 statków stoi w portach. Strajk wywołał chaos
BIZNES
Burza, RCB
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica