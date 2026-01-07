Z plebanii zniknęły pieniądze. Sprawcy weszli przez okno

Powiat bocheński (Małopolska) Źródło: Google Earth

Do kradzieży na terenie plebanii doszło 30 grudnia w miejscowości Kamionna nieopodal Bochni. Sprawcy dostali się do budynku po uszkodzeniu jednego z okien na parterze.

Dwaj mężczyźni z zarzutami

Z plebanii zniknęło 11,5 tysiąca złotych. O sprawie została zawiadomiona policja. Funkcjonariusze ustalili, że za kradzieżą może stać dwóch mieszkańców województwa podkarpackiego. Jeszcze tego samego dnia mundurowi zatrzymali w Jaśle dwóch mieszkańców tego miasta, oddalonego od Kamionnej o około 80 kilometrów w linii prostej. Policjanci odzyskali też skradzione pieniądze.

"Podejrzani usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem, za które grozi im teraz kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat" - poinformowała w środę w komunikacie małopolska policja.

