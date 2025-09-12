Kusili zarobkiem, potem zabierali paszporty i grozili. Usłyszeli zarzuty handlu ludźmi

Straż graniczna zatrzymała Polaka i obywatela Turkmenistanu podejrzanych o handel ludźmi Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

O zatrzymaniu dwóch osób podejrzanych o handel ludźmi poinformowały w piątek w komunikatach Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu oraz Karpacki Oddział Straży Granicznej. W związku ze śledztwem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu do tymczasowego aresztu trafił 32-letni Polak i 36-letni obywatel Turkmenistanu, którzy usłyszeli kilkanaście zarzutów - dotyczą one, oprócz handlu ludźmi, również oszustw.

Mężczyźni zostali zatrzymani w województwie łódzkim Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Kilkanaście ofiar

Mężczyźni zostali zatrzymani 3 września na terenie województwa łódzkiego - Polak w okolicy Zgierza, a obywatel Turkmenistanu w Łodzi. Następnie obu doprowadzono do sądeckiej prokuratury.

Ofiarami Polaka i Turkmena miało paść kilkanaście osób - cudzoziemców, głównie z państw azjatyckich, w tym m.in. z Turcji, Turkmenistanu i Uzbekistanu.

Justyna Drożdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej podkreśliła jednak w komunikacie, że "zabezpieczony w trakcie działań materiał dowodowy wskazuje na znaczną liczbę kolejnych cudzoziemców, którzy mogli stać się ofiarami procederu handlu ludźmi".

Jak poinformowała prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, mężczyźni mieli za pomocą m.in. portali społecznościowych werbować cudzoziemców, oferując im za "znaczną opłatą pomoc w uzyskaniu kart pobytu, a następnie legalną pracę".

Wykorzystywali "stan zagrożenia w związku z możliwością deportacji"

"W rzeczywistości podejrzani stosowali wobec cudzoziemców groźby karalne a także nadużycia stosunku zależności a także - wykorzystując krytyczne położenie cudzoziemców oraz stan zagrożenia w związku z ich nielegalnym pobytem i możliwością deportacji - odbierali im paszporty i ograniczali swobodę pokrzywdzonych w poruszaniu się, w celu wykorzystania w świadczonej nielegalnie pracy" - przekazała Rataj-Mykietyn.

Rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury przekazała, że w trakcie przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych, które zajmowali podejrzani, "ujawniono i zabezpieczono samochód, środki łączności, różnego rodzaju dokumentację związaną z prowadzonym procederem oraz pieniądze".

Sprawa ma charakter rozwojowy.