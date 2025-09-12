Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Kusili zarobkiem, potem zabierali paszporty i grozili. Usłyszeli zarzuty handlu ludźmi

Mężczyźni zostali zatrzymani w województwie łódzkim
Straż graniczna zatrzymała Polaka i obywatela Turkmenistanu podejrzanych o handel ludźmi
Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej
Kilkanaście zarzutów dotyczących handlu ludźmi i oszustw usłyszeli 32-letni Polak i 36-letni obywatel Turkmenistanu, których zatrzymała w województwie łódzkim Straż Graniczna. Jak informuje prokuratura w Nowym Sączu, mężczyźni mieli kusić cudzoziemców legalnym pobytem i zarobkiem w Polsce. Zamiast tego zabierali im paszporty, więzili i wykorzystywali do nielegalnie świadczonej pracy.

O zatrzymaniu dwóch osób podejrzanych o handel ludźmi poinformowały w piątek w komunikatach Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu oraz Karpacki Oddział Straży Granicznej. W związku ze śledztwem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu do tymczasowego aresztu trafił 32-letni Polak i 36-letni obywatel Turkmenistanu, którzy usłyszeli kilkanaście zarzutów - dotyczą one, oprócz handlu ludźmi, również oszustw.

Mężczyźni zostali zatrzymani w województwie łódzkim
Mężczyźni zostali zatrzymani w województwie łódzkim
Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Kilkanaście ofiar

Mężczyźni zostali zatrzymani 3 września na terenie województwa łódzkiego - Polak w okolicy Zgierza, a obywatel Turkmenistanu w Łodzi. Następnie obu doprowadzono do sądeckiej prokuratury.

Ofiarami Polaka i Turkmena miało paść kilkanaście osób - cudzoziemców, głównie z państw azjatyckich, w tym m.in. z Turcji, Turkmenistanu i Uzbekistanu.

Mężczyźni zostali zatrzymani w województwie łódzkim
Mężczyźni zostali zatrzymani w województwie łódzkim
Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Justyna Drożdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej podkreśliła jednak w komunikacie, że "zabezpieczony w trakcie działań materiał dowodowy wskazuje na znaczną liczbę kolejnych cudzoziemców, którzy mogli stać się ofiarami procederu handlu ludźmi".

Jak poinformowała prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, mężczyźni mieli za pomocą m.in. portali społecznościowych werbować cudzoziemców, oferując im za "znaczną opłatą pomoc w uzyskaniu kart pobytu, a następnie legalną pracę".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kraków. Przemytnicy papierosów
Papierosy warte miliony. Rozbili grupę przemytników
Zabezpieczono blisko 120 litrów płynnego narkotyku
Meksykanie i laboratorium metamfetaminy na podlaskiej wsi. Jest akt oskarżenia
Białystok
Kradziony mercedes miał trafić z Polski do Dubaju
Ukradziony w Polsce mercedes miał trafić do Emiratów. Na transport czekał w Antwerpii
WARSZAWA

Wykorzystywali "stan zagrożenia w związku z możliwością deportacji"

"W rzeczywistości podejrzani stosowali wobec cudzoziemców groźby karalne a także nadużycia stosunku zależności a także - wykorzystując krytyczne położenie cudzoziemców oraz stan zagrożenia w związku z ich nielegalnym pobytem i możliwością deportacji - odbierali im paszporty i ograniczali swobodę pokrzywdzonych w poruszaniu się, w celu wykorzystania w świadczonej nielegalnie pracy" - przekazała Rataj-Mykietyn.

Mężczyźni zostali zatrzymani w województwie łódzkim
Mężczyźni zostali zatrzymani w województwie łódzkim
Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury przekazała, że w trakcie przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych, które zajmowali podejrzani, "ujawniono i zabezpieczono samochód, środki łączności, różnego rodzaju dokumentację związaną z prowadzonym procederem oraz pieniądze".

Sprawa ma charakter rozwojowy.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Udostępnij:
TAGI:
handel ludźmiMałopolskawojewództwo małopolskieNowy SączPrzestępstwaStraż GranicznaProkuraturaMigracje
Czytaj także:
Ulewy, deszcz
Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne
METEO
Wypadek w Zakopanem
Samochód stoczył się ze skarpy i uderzył w drzewo
Kraków
Dom dziecka, Tomisławice
Dostał 25 lat więzienia za zbrodnię w domu dziecka, "żałuje tego, co się stało". Jest apelacja
Łódź
lekarz
Chorób onkologicznych nie kojarzy się z dziećmi. "Emocjonalnie się z tym nie godzimy"
Piotr Wójcik
Charlie Kirk
Trump o zabójcy Kirka: chyba go mamy
Świat
Zdjęcie ilustracyjne. Oznakowane przez technika kryminalistyki miejsce zdarzenia w Przemyślu
18-latek zginął na przejściu dla pieszych
Katowice
Jarosław Kaczyński w siedzibie PiS
Kaczyński o słowach Trumpa: uważam inaczej
Polska
Sikorski spotkał się z Zełenskim w Kijowie
Sikorski z Zełenskim. Trzy tematy
Świat
Nie będzie zapowiadanego rodeo w Gliwicach (zdjęcie ilustracyjne)
Quiz tygodniowy. Tylko dobre wiadomości
Polska
shutterstock_1461957413
Ostrzegają przed "jedną z najgorszych platform" w mediach społecznościowych
Świat
Warszawa. Pociąg pod wiaduktem
Hałas pociągów WKD nie daje spać. "Nie wiedzieli, gdzie kupują mieszkania?!"
WARSZAWA
Pijany jechał hulajnogą, grozi mu areszt (zdjęcie ilustracyjne)
Był tak pijany, że przejechał hulajnogą dwa metry i grzmotnął o chodnik
WARSZAWA
Bolesław Biegas "Scena fantastyczna", 1927
Z kolekcji muzeum, od instytucji i osób prywatnych. Wystawa prac nonkoformisty i buntownika
WARSZAWA
imageTitle
Co z występami Rosjan? Stanowcza deklaracja szefa lekkoatletyki
EUROSPORT
shutterstock_2322364463
Groźny zwłaszcza dla seniorów. Jak się ochronić przed wirusem RSV?
Anna Bielecka
Poród w drodze do szpitala
Jechali do porodu, utknęli w korku. Policjant wstrzymał ruch
Wrocław
Jarosław Kaczyński
Kaczyński apeluje o "finansowe wsparcie"
Polska
imageTitle
Jedna z faworytek wykluczona dzień przed startem
EUROSPORT
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Eksplozja pierwotnej czarnej dziury. "Powinniśmy być gotowi"
METEO
Do wypadku doszło w lesie
Zwoził drewno z lasu, nie żyje
Kraków
Turgunboy Ortikov poszukiwany listem gończym
Wjechał w pojazd Straży Granicznej i uciekł. Jest list gończy
Szczecin
Plac Powstańców Warszawy
Jest klepisko. Będzie plac pod pergolami i ogród muzyki
WARSZAWA
Powodzie w Pakistanie
Łódź ratunkowa się wywróciła. Zginęło dziewięć osób
METEO
Potrącenie trzech pieszych. Za kierownicą siedział 19-latek
Wjechał na chodnik, zginęły trzy osoby. Prokuratura chce "dać szansę" kierowcy
Kielce
imageTitle
Policzyli medale. Jakie szanse Polaków?
EUROSPORT
Deportacja nielegalnie pracujących Koreańczyków
"Wróciłem, jestem wolny". Tak powitano pracowników Hyundaia
BIZNES
8 min
pc
Od Madrytu po Sztokholm. Politycy i ich znajomość języków
Sejm Wita
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Rosjanie uruchomili "farmy trolli". Mają "obwiniać Ukrainę"
Świat
Polskie wojsko "rozgrzewa się" przed Zapad-2025? Uwaga na manipulacyjny przekaz
FAŁSZPolskie wojsko "rozgrzewa się"? Manipulacja w związku z Zapad-2025
Gabriela Sieczkowska
Piwnica pod jednym z domów spokojnej starości. Tutaj kiedyś były hermetyczne drzwi prowadzące do schronu
Pół roku temu alarmowaliśmy, że jest źle. Niewiele się zmieniło
Bartosz Żurawicz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica