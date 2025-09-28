Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Przez lata kurzył się w kruchcie. Spektakularne odkrycie w Brzozowej

|
Odkrycie w brzozowskim kościele
Odkrycie w brzozowskim kościele
Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska
Obraz z przełomu XIX i XX wieku, a pod nim kolejny, znacznie starszy - takiego odkrycia dokonała konserwator Małgorzata Zelek-Ratowska w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Brzozowej. Po badaniach zdecydowano, że na światło dzienne "wyciągnięta" zostanie wersja z XVII-wieku. Nie było to łatwe.

Obraz przedstawiający ukrzyżowanie Jezusa, zdobiący jedną ze ścian kościoła w Brzozowej (woj. małopolskie), przez długi czas nie przyciągał uwagi. Nie znajdował się w głównej nawie świątyni ani w pobliżu ołtarza, a w kruchcie. Kiedy jednak uznano, że malowidło znajduje się w stanie wymagającym renowacji, spod warstw XIX-wiecznej farby wyłonił się obraz o 200 lat starszy. Widoczna na nim data wskazuje na 1623 lub 1627 rok.

- W trakcie trwania prac wykonano badania chemiczne na identyfikację pigmentów, które dodatkowo potwierdziły datowanie obiektu. Badania wykazały zastosowanie pigmentów historycznych m.in. smalta, cynober oraz minia - wyjaśnia konserwator Małgorzata Zelek-Ratowska, prowadząca prace nad zabytkiem. Szlachetna smalta, czyli niebieski barwnik produkowany z kobaltu, została użyta do namalowania szat Maryi.

Fragment obrazu odkrytego w brzozowskim kościele
Fragment obrazu odkrytego w brzozowskim kościele
Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska
Spod warstw XIX-wiecznej farby wyłonił się obraz o 200 lat starszy
Spod warstw XIX-wiecznej farby wyłonił się obraz o 200 lat starszy
Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska

Odsłaniają starszą wersję

Jak przyznaje nasza rozmówczyni, obiekt okazał się bardzo zaskakujący. Wymaga też sporego nakładu pracy, ponieważ na podstawie wykonanych badań stratygraficznych podjęto decyzję o odsłonięciu XVII-wiecznego malowidła. Ono również przedstawia ukrzyżowanie.

Fragment obrazu odkrytego w brzozowskim kościele
Fragment obrazu odkrytego w brzozowskim kościele
Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska

- Etap odsłonięcia malowidła z przemalowań okazał się czasochłonnym zabiegiem z racji bardzo grubej warstwy przemalowań oraz twardej zacierki leżącej bezpośrednio na pierwotnej warstwie malarskiej - relacjonuje Zelek-Ratowska.

Obraz przedstawia ukrzyżowanie
Obraz przedstawia ukrzyżowanie
Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska
Obiekt został przemalowany w całości po formie być może przez lokalnego malarz
Obiekt został przemalowany w całości po formie być może przez lokalnego malarz
Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska

Obraz powstał, zanim poświęcono kościół

W końcu udało się usunąć wtórne nawarstwienia i światło dzienne ujrzała XVII-wieczna kompozycja. - Obiekt został przemalowany w całości po formie być może przez lokalnego malarza - przypuszcza konserwatorka, dodając, że scena została zachowana "niemalże w całości z minimalnymi przesunięciami kompozycyjnymi w układzie dłoni oraz szat postaci". Nowością jest widoczna w tle panorama Jerozolimy.

Oprócz płótna zrekonstruowana zostanie też drewniana rama je okalająca. Po zakończeniu konserwacji obraz zostanie wyeksponowany w prezbiterium kościoła, stanie się to najprawdopodobniej w listopadzie tego roku.

Odkrycie w brzozowskim kościele
Odkrycie w brzozowskim kościele
Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska
Odkrycie w brzozowskim kościele
Odkrycie w brzozowskim kościele
Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska

Prace restauracyjne są prowadzone dzięki środkom z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Oprócz tego w brzozowskim kościele prowadzone są inne prace konserwatorskie, obejmujące prospekt organowy, instrument liturgiczny i obraz przedstawiający św. Teklę. Sam kościół, jak czytamy na stronie parafii, został zbudowany najprawdopodobniej przed 1497 rokiem, a jego poświęcenie nastąpiło w 1835 roku.

Fragment obrazu odkrytego w brzozowskim kościele
Fragment obrazu odkrytego w brzozowskim kościele
Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska
Fragment obrazu odkrytego w brzozowskim kościele
Fragment obrazu odkrytego w brzozowskim kościele
Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska
Fragment obrazu odkrytego w brzozowskim kościele
Fragment obrazu odkrytego w brzozowskim kościele
Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska
Fragment obrazu odkrytego w brzozowskim kościele
Fragment obrazu odkrytego w brzozowskim kościele
Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska

Autorka/Autor: Anna Winiarska /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Małgorzata Zelek-Ratowska

Udostępnij:
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Czytaj także:
Wietnam
Zaginieni rybacy, zamknięte lotniska. Nadciąga tajfun
METEO
Władimir Putin i Xi Jinping, 3 września 2025 roku
Moskwa i Pekin zacieśniają relacje. Media: uczelnie wojskowe pomagają w omijaniu sankcji
Świat
Marsz Ostatniego Pokolenia
Marsz aktywistów. Dwie osoby próbowały wejść na teren Pałacu Prezydenckiego
WARSZAWA
imageTitle
Nie ma mocnych na Pogaczara. Obronił złoto
EUROSPORT
Ołena Zełenska
FAŁSZOłena Zełenska kupiła kreację za milion euro? Co to za przekaz
Zuzanna Karczewska
Demonstracja w Buenos Aires przeciwko przemocy wobec kobiety w Argentynie
Tysiące osób na ulicach po brutalnych zabójstwach trzech młodych kobiet
Świat
Grad
Zmiany klimatu "doładowują" grad w Europie
METEO
shutterstock_1388249600 Columbus, Ohion 24 kwietnia 2019 Land Rover specjalizująca się w pojazdach z napędem na cztery koła, należąca do brytyjskiego międzynarodowego producenta samochodów Jaguar Land Rover
Gigant motoryzacyjny z potężnym wsparciem od rządu
BIZNES
imageTitle
Jeden Polak w drużynie marzeń siatkarskiego mundialu
EUROSPORT
Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia
Utopił małego kota
Lublin
Pożar w Sierra Norte de Guadalajara z Hiszpanii z lotu ptaka
Płoną cenne lasy, zarządzono ewakuację
METEO
Mobilny radar wojskowy w Danii po licznych obserwacjach dronów w tym kraju
Dania zamyka przestrzeń powietrzną dla dronów
Świat
Głosowanie w Kiszyniowie
Trwają wybory w Mołdawii. "Jutro może już być zbyt późno"
Świat
Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku
Tragedia na torach. Pociąg potrącił rowerzystę
Wrocław
Uniwersytet Warszawski
Po brutalnym zabójstwie nowe zasady na Uniwersytecie Warszawskim
WARSZAWA
Wydział Konsularny ambasady RP w Kijowie
Pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady w Ukrainie. "Kolejny taki przypadek"
Świat
imageTitle
Przegraliśmy z mistrzami. Złoto dla Włochów
EUROSPORT
starbucks shutterstock_2653763717
Setki lokali do zamknięcia, prawie tysiąc pracowników na bruk
BIZNES
Zatrzymany 38-latek
Gwałtownie ruszył i potrącił policjanta
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Czy Ziobro stawi się na przesłuchanie? "Próbuje coś kombinować"
Polska
Ojcowski Park Narodowy jesienią
Ryk silników burzy spokój najmniejszego w Polsce parku narodowego
Bartłomiej Plewnia
imageTitle
Wiadomo, kto rozpocznie sztafetę z ogniem olimpijskim
EUROSPORT
Lokalizacja trzęsienia ziemi w Turcji
Trzęsienie ziemi w Turcji
METEO
Remont na Słomińskiego
Koniec przebudowy. Tramwaje wrócą na swoje trasy
WARSZAWA
imageTitle
"Wszyscy jesteśmy rozczarowani. Chcieliśmy złota"
EUROSPORT
Pożar mieszkania w centrum Łodzi
Pożar mieszkania w bloku, nie żyją dwie kobiety
Łódź
Samochód z trzema Brazylijczykami uderzył w drzewo
Uderzyli autem w drzewo, ranni trzej Brazylijczycy
Kujawsko-Pomorskie
portfel, pieniądze
Gdzie Polacy lokują oszczędności?
BIZNES
2025-09-28T100757Z_1_LWD864028092025RP1_RTRWNEV_C_8640-USA-SHOOTING-NORTH-CAROLINA (1)-0001
Podpłynął łodzią do baru i zaczął strzelać
Świat
38-latek został tymczasowo aresztowany
Odebrał pieniądze i na jego rękach zatrzasnęły się kajdanki
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica