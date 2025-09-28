Przez lata kurzył się w kruchcie. Spektakularne odkrycie w Brzozowej

Odkrycie w brzozowskim kościele Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska

Obraz przedstawiający ukrzyżowanie Jezusa, zdobiący jedną ze ścian kościoła w Brzozowej (woj. małopolskie), przez długi czas nie przyciągał uwagi. Nie znajdował się w głównej nawie świątyni ani w pobliżu ołtarza, a w kruchcie. Kiedy jednak uznano, że malowidło znajduje się w stanie wymagającym renowacji, spod warstw XIX-wiecznej farby wyłonił się obraz o 200 lat starszy. Widoczna na nim data wskazuje na 1623 lub 1627 rok.

- W trakcie trwania prac wykonano badania chemiczne na identyfikację pigmentów, które dodatkowo potwierdziły datowanie obiektu. Badania wykazały zastosowanie pigmentów historycznych m.in. smalta, cynober oraz minia - wyjaśnia konserwator Małgorzata Zelek-Ratowska, prowadząca prace nad zabytkiem. Szlachetna smalta, czyli niebieski barwnik produkowany z kobaltu, została użyta do namalowania szat Maryi.

Fragment obrazu odkrytego w brzozowskim kościele Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska

Spod warstw XIX-wiecznej farby wyłonił się obraz o 200 lat starszy Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska

Odsłaniają starszą wersję

Jak przyznaje nasza rozmówczyni, obiekt okazał się bardzo zaskakujący. Wymaga też sporego nakładu pracy, ponieważ na podstawie wykonanych badań stratygraficznych podjęto decyzję o odsłonięciu XVII-wiecznego malowidła. Ono również przedstawia ukrzyżowanie.

- Etap odsłonięcia malowidła z przemalowań okazał się czasochłonnym zabiegiem z racji bardzo grubej warstwy przemalowań oraz twardej zacierki leżącej bezpośrednio na pierwotnej warstwie malarskiej - relacjonuje Zelek-Ratowska.

Obiekt został przemalowany w całości po formie być może przez lokalnego malarz Źródło: Małgorzata Zelek-Ratowska

Obraz powstał, zanim poświęcono kościół

W końcu udało się usunąć wtórne nawarstwienia i światło dzienne ujrzała XVII-wieczna kompozycja. - Obiekt został przemalowany w całości po formie być może przez lokalnego malarza - przypuszcza konserwatorka, dodając, że scena została zachowana "niemalże w całości z minimalnymi przesunięciami kompozycyjnymi w układzie dłoni oraz szat postaci". Nowością jest widoczna w tle panorama Jerozolimy.

Oprócz płótna zrekonstruowana zostanie też drewniana rama je okalająca. Po zakończeniu konserwacji obraz zostanie wyeksponowany w prezbiterium kościoła, stanie się to najprawdopodobniej w listopadzie tego roku.

Prace restauracyjne są prowadzone dzięki środkom z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Oprócz tego w brzozowskim kościele prowadzone są inne prace konserwatorskie, obejmujące prospekt organowy, instrument liturgiczny i obraz przedstawiający św. Teklę. Sam kościół, jak czytamy na stronie parafii, został zbudowany najprawdopodobniej przed 1497 rokiem, a jego poświęcenie nastąpiło w 1835 roku.

