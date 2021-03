Wachlarz z piór papugi, biżuteria z zębami drapieżników. Nie miał nic do zgłoszenia, ma kłopoty

Przewożenie, niezgodnie z przepisami, przez granicę UE okazów, które należą do gatunków zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem - na mocy art. 128 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). Grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przepisy dopuszczają pewne odstępstwa i wyjątki od ogólnych zasad, ale ich zastosowanie wymaga dokładnej analizy konkretnego przypadku.