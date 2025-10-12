Dym w kabinie samolotu, maszyna uziemiona

Port lotniczy Kraków-Balice Źródło: Google Earth

Informację o tej sytuacji otrzymaliśmy na Kontakt24. Chodzi o samolot linii Ryanair zmierzający do Bristolu.

Doniesienia potwierdziła Monika Chylaszek, rzeczniczka prasowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. - Ze wstępnych informacji jakie posiadam, wynika, że obsługa samolotu zauważyła dym w jego kabinie - poinformowała.

- W tej chwili przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Pasażerowie zostali przetransportowani z powrotem do terminalu, a maszyna jest sprawdzana przez służby - sprecyzowała.

Rzeczniczka dodała, że ruch na lotnisku odbywa się normalnie.