Dym w kabinie samolotu, maszyna uziemiona

Informację o tej sytuacji otrzymaliśmy na Kontakt24. Chodzi o samolot linii Ryanair zmierzający do Bristolu.
Doniesienia potwierdziła Monika Chylaszek, rzeczniczka prasowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. - Ze wstępnych informacji jakie posiadam, wynika, że obsługa samolotu zauważyła dym w jego kabinie - poinformowała.
- W tej chwili przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Pasażerowie zostali przetransportowani z powrotem do terminalu, a maszyna jest sprawdzana przez służby - sprecyzowała.
Rzeczniczka dodała, że ruch na lotnisku odbywa się normalnie.
Autorka/Autor: est, wini
Źródło: Kontakt24, tvn24.pl
