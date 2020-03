17 osób w skarżyskim szpitalu ma koronawirusa. Zamknęli neurologię i chirurgię

Pierwsza informacja o pielęgniarce zakażonej koronawirusem została podana we wtorek. W komunikacje na stronie starostwa napisano: "u jednej z pielęgniarek oddziału neurologicznego szpitala powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, mieszkanki powiatu szydłowieckiego, która pracowała także w szpitalu w Grójcu, potwierdzono zakażenie koronawirusem. Obecnie przebywa na kwarantannie".

W związku z tym zamknięto oddział neurologiczny: przebadano pacjentów i personel. 65 osób musiało pozostać na terenie placówki do momentu otrzymania wyników.

Pacjentów przewieziono do szpitala w Starachowicach, przeznaczonego dla osób zakażonych koronawirusem.

17 zakażonych

Zamykają oddziały

Starosta dodał, że kolejnym ogniskiem koronawirusa może być Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Jak dotąd potwierdzono tam zakażenie u jednego z podopiecznych. Został on przewieziony do szpitala zakaźnego w Starachowicach.

- W tej chwili na kwarantannie zamkniętej są wszyscy mieszkańcy domu. To 59 podopiecznych plus pracownicy, czyli około 90 osób. Dostaliśmy zapewnienie od służb wojewody, że w niedzielę od wszystkich zostaną pobrane próbki do badań – podkreślił.