Kielce

W kominiarce i z siekierą napadł na sklep. Uciekając, zgubił łup, buty i spodnie

Mężczyzna zażądał od ekspedientki alkoholu i papierosów
Zamaskowany mężczyzna z siekierą obrabował sklep w Ostrowcu Świętokrzyskim
Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim
Do tymczasowego aresztu trafił 54-latek, który w Ostrowcu Świętokrzyskim miał obrabować sklep. Zamaskowany mężczyzna z siekierą w dłoni zabrał kilkanaście butelek alkoholu. Podczas ucieczki zgubił łup, buty i spodnie. Ostatecznie wpadł w ręce policji. Grozi mu 20 lat więzienia.

Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 20 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do jednego ze sklepów wtargnął wtedy zamaskowany mężczyzna z siekierą, rozbijając przy wejściu szybę w drzwiach. Rozbój nie poszedł jednak po jego myśli.

Z początku rabuś zażądał pieniędzy. Gdy usłyszał od ekspedientki, że nie ma ona gotówki, wpadł w szał i zaczął rozbijać wyposażenie sklepu, uszkadzając przy tym kasy fiskalne. Po chwili zażądał alkoholu i papierosów, po czym sam zapakował do torby kilkanaście butelek różnych trunków i wyszedł.

Mężczyzna zażądał od ekspedientki alkoholu i papierosów
Mężczyzna zażądał od ekspedientki alkoholu i papierosów
Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Świadek próbował zatrzymać rabusia

"W tym czasie pod sklep podjechał samochód, którego kierujący jak i pasażerka zaniepokoili się widokiem wybitej szyby. Ekspedientka wyszła za rozbójnikiem, jednak obawiając się o swoje bezpieczeństwo, schroniła się w samochodzie, który zatrzymał się przed chwilą" - zrelacjonowała w komunikacie kom. Ewelina Wrzesień, oficer prasowa ostrowieckiej policji.

Kierowcę przejeżdżającego auta zaniepokoił widok zbitej szyby
Kierowcę przejeżdżającego auta zaniepokoił widok zbitej szyby
Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Gdy kierowca zobaczył idącego w ich stronę agresora, spróbował go zatrzymać. To najwidoczniej spłoszyło napastnika, który zostawił na miejscu torbę z łupami.

Mężczyzna zabrał kilkanaście butelek różnych alkoholi
Mężczyzna zabrał kilkanaście butelek różnych alkoholi
Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

54-latek w areszcie. Usłyszał zarzuty

"Ponadto uciekając zgubił swoje buty i spodnie. Oddalił się w nieznanym kierunku w samej kurtce i kominiarce. O całym zdarzeniu zostali powiadomieni miejscowi policjanci, którzy rozpoczęli intensywne poszukiwania napastnika. Już rankiem następnego dnia mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych i trafił do policyjnej celi" - przekazała kom. Wrzesień.

54-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności
54-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności
Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

W czwartek Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim na wniosek prokuratury aresztował 54-latka na trzy miesiące. Mężczyzna usłyszał zarzuty rozboju z użyciem siekiery, uszkodzenia mienia i kradzieży rozbójniczej. Teraz grozi mu do 20 lat więzienia.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

