Zablokują ważną drogę. Nie chcą ekspresówki pod oknami

Mieszkańcy Kielc zablokują w czwartek drogę krajową nr 74 w proteście przeciwko budowie trasy ekspresowej S74 w centrum miasta. Skarżą się, że droga ma przebiegać tuż pod ich oknami, zaledwie pół kilometra od rynku. GDDKiA broni inwestycji jako "kluczowej dla miasta i regionu".

14 lutego ponad 100 mieszkańców Kielc zablokowało na ulicy Jesionowej drogę krajową nr 74 w proteście przeciwko budowie w tym mieście trasy ekspresowej S74. W czwartek, 27 lutego, protest zostanie powtórzony, tym razem na skrzyżowaniu ulic Jesionowej i Marszałkowskiej. W godzinach 17-19 protestujący będą przepuszczać jedynie autobusy komunikacji miejskiej. Pozostałe pojazdy puszczane będą co kwadrans.

Leżąca po północnej stronie Kielc droga krajowa nr 74, w ciągu której przebiegają ulice Świętokrzyska, Jesionowa i Łódzka, łączy przez miasto aleję Solidarności i istniejący odcinek S74 na wschodzie z drogą ekspresową S7 na zachodzie. To istotne połączenie m.in. z galerią Echo i zalewem Kieleckim. Krzyżuje się m.in. z ulicą Zagnańską, prowadzącą do kieleckich dworców PKP i autobusowego, a także do ścisłego centrum.

Hasło protestu to "Koniec karnawału głupoty w Ministerstwie Infrastruktury".

Protestujący: S74 przetnie Kielce na pół

"Mieszkańcy miasta będą kolejny raz protestować przeciwko budowie drogi ekspresowej S74 przez środek Kielc, tuż pod ich oknami, według planów z lat 60. dwudziestego wieku. Szeroka 'autostrada' ma na zawsze podzielić miasto na dwie części rzędami wysokich ekranów akustycznych, ledwie półtora kilometra od Rynku" - argumentują przeciwnicy inwestycji, którzy zapowiedź protestu przesłali nam na Kontakt24.

Protest na DK74 w Kielcach z 14 lutego stop-s74.pl

W stanowisku komitetu organizacyjnego protestu czytamy też, że utrudnienia po wybudowaniu drogi ekspresowej czekać będą pieszych, rowerzystów, komunikację miejską jak i kierowców, a także że ekrany akustyczne mają zostać postawione zaledwie kilka metrów od okien mieszkańców, którzy obawiają się m.in. o spadek wartości nieruchomości. Dodatkowo zmniejszony ma zostać zalew miejski.

Miasto ma wątpliwości

Stanowisko mieszkańców wpisuje się w szerszą debatę na temat przyszłości tej inwestycji. Władze Kielc już wcześniej negatywnie zaopiniowały projekt, wskazując, że oddziela osiedla, ogranicza ruch pieszy i rowerowy oraz wiąże się z wycinką setek drzew. Prezydentka Kielc Agata Wojda podkreśliła, że miasto stara się wprowadzić korekty do planów budowy, by lepiej dostosować inwestycję do potrzeb mieszkańców. Według prezydentki decyzje dotyczące tej inwestycji nie zostały poprzedzone odpowiednimi konsultacjami z mieszkańcami i miastem.

Planowana droga ekspresowa S74 w Kielcach GDDKiA

W lipcu ubiegłego roku miejscy urzędnicy krytycznie zaopiniowali projekt dotyczący organizacji ruchu dla drogi S74 w Kielcach. W opinii zespołu ds. mobilności, zaprojektowane rozwiązania nie uwzględniają potrzeb mieszkańców Kielc. Urzędnicy zwrócili uwagę, że planowana inwestycja oddziela osiedla, ogranicza ruch pieszy i rowerowy, a także ingeruje w zieleń miejską. W ocenie władz miasta zaprezentowany projekt skupia się tylko i wyłącznie na zapewnieniu płynności ruchu tranzytowego, całkowicie ignorując potrzeby w zakresie np. organizacji komunikacji zbiorowej.

GDDKiA broni S74 w Kielcach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad broni inwestycji. Z opublikowanego przez urzędników komunikatu wynika, że "z szybkiego i bezpiecznego połączenia trasą S74 między wschodnimi a zachodnimi dzielnicami Kielc skorzystają przede wszystkim mieszkańcy miasta".

Przebieg planowanej drogi ekspresowej S74 GDDKiA

"Zaprojektowane rozwiązania ułatwią komunikację również wszystkim pozostałym użytkownikom drogi. Niestety w przestrzeni publicznej pojawiają się przekłamania, które mogą być źródłem dezorientacji i nieuzasadnionych obaw mieszkańców" - czytamy w komunikacie GDDKiA, opublikowanym na dwa dni przed czwartkowym protestem.

W ocenie generalnej dyrekcji pięciokilometrowa droga ekspresowa nie podzieli miasta. Urzędnicy podkreślają, że istniejąca DK74 funkcjonuje w mieście od dawna, jest zakorkowana, a po budowie nowej trasy wszystkie połączenia północ-południe zostaną utrzymane.

GDDKiA odpiera też zarzuty dotyczące ekranów akustycznych, argumentując, że o ich postawienie prosili sami mieszkańcy bloków po północnej stronie ulicy Jesionowej między ulicami Marszałkowską a Warszawską, a ponadto na konieczność ich budowy wskazała w gminnym dokumencie rada miejska. Tam, gdzie było to możliwe, zostały dokonane korekty - ekrany zostały odsunięte od budynków. Co do drzew GDDKiA zapewnia: "posadzimy ich tyle, ile podlegać będzie wycince w czasie budowy".

Autorka/Autor:bp/tok

Źródło: Kontakt 24, PAP