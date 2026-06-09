Kielce 12-latek zginął w wypadku. Wyszedł zza autobusu wprost pod koła samochodu Oprac. Michał Malinowski |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Kielcach

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We wtorek około godziny 15.30 do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Bławatków. Kierujący pojazdem osobowym marki Ford potrącił dziecko, które wyszło pod koła samochodu tuż zza stojącego autobusu.

- Na miejsce niezwłocznie udały się służby. Pierwsze czynności ratunkowe na miejscu wypadku prowadzili świadkowie zdarzenia oraz przybyli na miejsce funkcjonariusze. Czynności reanimacyjne przejęła następnie załoga pogotowia ratunkowego. Ta, wraz z poszkodowanym 12-latkiem, udała się do kieleckiego szpitala - informuje starszy aspirant Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Dwunastolatek potrącony w pobliży przystanku, był reanimowany Źródło zdjęcia: KMP w Kielcach

Tuż po godzinie 17 do policjantów dotarła informacja o śmierci chłopca.

Jak podał starszy aspirant Jacek Borek, 38-letni kierujący był trzeźwy.