Kielce

Wjechał na chodnik, zginęły trzy osoby. Prokuratura chce kary w zawieszeniu

Potrącenie trzech pieszych. Za kierownicą siedział 19-latek
19-latek wypadł z drogi, potrącił pieszych i dachował. Nie żyją trzy osoby
Źródło: TVN24
Kielecka prokuratura domaga się kary pozbawienia wolności w zawieszeniu dla 19-latka, który w Bielinach pod Kielcami wjechał samochodem w pieszych. W wypadku zginęły trzy osoby. Śledczy tłumaczą, że 19-latek, który kierował fordem, wyraził skruchę i ma dobrą opinię, a w więzieniu nie zarobi na zadośćuczynienie.

Tragedia pod Kielcami miała miejsce 25 lipca 2023 roku. Bartosz Ł. w chwili tragedii w Bielinach (woj. świętokrzyskie) miał zaledwie 19 lat. Prowadził osobowego forda, gdy nagle stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik. Potrącił pieszych w wieku 41, 44 i 45 lat. Cała trójka zginęła.

Przekroczył prędkość, był nieostrożny

Młody kierowca został oskarżony o to, że prowadząc samochód osobowy, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Śledczy wykazali, że kierowca przekroczył prędkość o co najmniej 24 km/h i popełnił "błędy w technice i taktyce jazdy".

Bartosz Ł. tłumaczył w prokuraturze, że przed maskę samochodu wybiegł mu pies, dlatego próbował uniknąć zderzenia i stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w pieszych. Śledczy zweryfikowali tę wersję, jednak nie dali wiary w te tłumaczenia. Prokuratura informowała też, że mężczyzna "co do zasady nie przyznał się do winy".

Akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi Ł. trafił do sądu w marcu 2024 roku. Wkrótce sąd ma wydać wyrok w tej sprawie. Według informacji "Gazety Wyborczej" ma to nastąpić 19 września.

Prokuratura: należy temu człowiekowi dać szansę

Kielecka prokuratura domaga się jednego roku pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu na trzy lata. Jeśli sąd przychyli się do tej propozycji, mężczyzna nie pójdzie do więzienia, jeśli w trzyletnim okresie próby będzie przestrzegał prawa. Przestępstwo, o które oskarżony jest Bartosz Ł., zagrożone jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Prokuratura chce też, by sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia pojazdów na okres trzech lat.

Pół roku temu alarmowaliśmy, że jest źle. Niewiele się zmieniło
Bartosz Żurawicz
