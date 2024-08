Apel naukowców o ochronę lasu. Jest "sprzymierzeńcem w łagodzeniu skutków katastrofy"

Ponad 150 naukowców podpisało list otwarty do ministry klimatu o ochronę prawie 3,5 tysiąca hektarów Lasów Suchedniowskich. Ich zdaniem występujący na tym terenie jodłowy bór wyżynny to unikat w skali Polski i należy go chronić. Ekosystemy takie jak ten - twierdzą badacze - są "sprzymierzeńcem w łagodzeniu skutków katastrofy klimatyczno-ekologicznej".

"Obecność na tym terenie gatunków rzadkich, chronionych, również w ramach prawa międzynarodowego, oraz reliktów lasów naturalnych, takich jak niektóre ptaki (np. dzięcioł białogrzbiety) i saproksyliczne chrząszcze (ponurek Schneidera) uzasadnia wysoką wartość przyrodniczą omawianego obszaru; takie ekosystemy należą dziś do rzadkości, warto więc ich pozostałości w odpowiedni sposób chronić" – czytamy w liście naukowców do ministry klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski.

Las ma łagodzić skutki kryzysu klimatycznego

- Drzewa, a szczególnie jodły, dosyć długo rosną, a jak wiemy, mamy coraz szybciej galopujące zmiany klimatu. To powoduje wymieranie niektórych gatunków drzew, również iglastych, ale nie dotyczy to jodły. Więc, jeżeli mamy piękny las jodłowy, warto by było go zostawić. Drzewa są zamieszkiwane przez różne organizmy, są również źródłem nasion dla przyszłych pokoleń tego rodzaju drzew – podkreśliła prof. Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.