Zaczyna się odławianie nutrii. Nie wszystkie to przeżyją

Kluczowe fakty:

Nutria od 2016 roku uznawana jest za inwazyjny gatunek obcy w Unii Europejskiej. Oznacza to, że jest szkodliwa dla europejskiego ekosystemu i musi zostać natychmiast wyeliminowana.

W województwie śląskim rozpoczęła się druga akcja eliminacji nutrii. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach w poniedziałek zamknęła przetarg na odłowienie 70 osobników.

Wpłynęła jedna oferta, zgodnie z którą 68 nutrii trafi do azylu, a dwie zostaną uśpione.

Na tym jednak nie koniec problemu. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zlokalizowała w Polsce aż 14 stanowisk nutrii, najwięcej na południu kraju.