Katowice Strzelił mu prosto w twarz. Pocisk utkwił centymetr od oka. Nagranie Oprac. Mateusz Czajka |

KMP w Zabrzu Źródło wideo: KMP w Zabrzu Źródło zdj. gł.: KMP w Zabrzu

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Kilka dni temu na zabrzańskich Mikulczycach 20-latek zaatakował o rok starszego mężczyznę, wykorzystując pistolet pneumatyczny. Zajście nagrała kamera. Na filmie widać m.in., jak zadaje pistoletem uderzenia prosto w twarz i oddaje w jej kierunku strzały.

"W wyniku ataku 21-latek doznał obrażeń twarzy, w tym szczególnie niebezpiecznej rany w okolicy oka. Jeden z pocisków zatrzymał się zaledwie jeden centymetr od gałki ocznej" - napisali mundurowi z Zabrza w komunikacie na stronie internetowej.

Jak przekazał nam asp. Sebastian Bijok, oficer prasowy zabrzańskiej komendy, 21-latek trafił do szpitala, ale został już z niego wypuszczony. Po zgłoszeniu o bójce wytypowano sprawcę, a następnie go zatrzymano. 20-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna był w przeszłości notowany za udział w bójce.

20-latek strzelił z pistoletu pneumatycznego prosto w twarz Źródło zdjęcia: KMP w Zabrzu

Źródło: Google Maps

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