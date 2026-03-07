Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje 84‑letnia kobieta

Do zdarzenia doszło w powiecie częstochowskim

Do tragedii doszło w piątek, 6 marca około godziny 19 w miejscowości Wyrazów.

- Z nieustalonych dotąd przyczyn, lokomotywa która jechała w kierunku Częstochowy potrąciła przechodzącą tamtędy 84-letnią kobietę. Niestety, jej obrażenia okazały się śmiertelne. Na miejscu pracowali policjanci oraz technik kryminalistyki pod nadzorem prokuratora - przekazała podkom. Barbara Poznańska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

