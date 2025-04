Trzy lata szukali go za gwałt. Odwiedził matkę i wpadł

Do zdarzenia doszło w Wojkowicach Źródło: Google Earth

44-letni mężczyzna poszukiwany był pięcioma listami gończymi. Powinien siedzieć w więzieniu z gwałt i niepłacenie alimentów. Siedział w Holandii. W kwietniu przyjechał do kraju, do matki i stamtąd go zabrali za kraty.

Policjanci od 2022 roku poszukiwali mężczyzny z Wojkowic w województwie śląskim, skazanego na prawie cztery lata więzienia za zgwałcenie oraz uchylanie od płacenia alimentów. 44-latek poszukiwany był pięcioma listami gończymi

W marcu 2024 roku sprawę przejęli śledczy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach. Ustalili, że 44-latek, od dłuższego ukrywa się w Holandii, ale ma przyjechać na kilka dni do Polski. .

24 kwietnia śląscy łowcy głów wspólnie z policjantami z komendy w Będzinie namierzyli poszukiwanego mężczyznę w mieszkaniu jego matki. Teraz najbliższe 3 lata i 9 miesięcy spędzi w zakładzie karnym.