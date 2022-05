Bieg po Nowe Życie po raz dwudziesty. "Gdyby nie przeszczep, nie byłoby ich z nami"

"To jest coś pięknego, dać komuś drugie życie"

- Ciężko mi uwierzyć, że to dzieje, dlatego że 11 lat temu, przy pierwszej edycji, to miało być jednorazowe wydarzenie, a w tej chwili jest to event, dzięki któremu naprawdę dużo się mówi o transplantologii, który zmienia świadomość społeczeństwa. Jeszcze bardziej cieszy to, że są z nami ludzie, którzy byli tu na pierwszej edycji. Jak raz tutaj ktoś przyjedzie to zawsze chce wracać - mówił tuż przed startem Przemysław Saleta, ambasador przedsięwzięcia, który kilka lat temu oddal nerkę swojej córce.