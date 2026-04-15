Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Uderzył w grupę pieszych, kierowca z zarzutami

|
Zderzenie w Ujsołach
Ujsoły. Zderzenie dwóch aut, jedno wpadło w przystanek
Źródło: TVN24
W Wielki Piątek w Ujsołach (Śląskie) doszło do poważnego wypadku. Nietrzeźwy kierowca, próbując wyminąć inny pojazd, uderzył w znajdującą się na chodniku grupę osób. Usłyszał już zarzuty.

Informację o zarzutach przekazała w środę rzeczniczka bielskiej prokuratury okręgowej Małgorzata Moś-Brachowska. - Sebastian Z. usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Grozi za to kara do 4,5 roku więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres do 15 lat i przepadek samochodu lub jego równowartości – poinformowała.

Wypadek w Ujsołach
Źródło: OSP Rajcza

Do wypadku doszło w Wielki Piątek wieczorem. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Sebastian Z. - prowadząc w stanie nietrzeźwości i bez prawa jazdy Forda Focusa - podczas manewru omijania stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z Fiatem Ducato. Siła uderzenia była tak duża, że Ford wpadł na chodnik, gdzie na przystanku stało pięć osób. Jeden z pokrzywdzonych doznał poważnych obrażeń ciała; pozostali - lżejsze.

Po wypadku Z. został zatrzymany. Prokuratura domagała się aresztu, ale sąd nie podjął takiej decyzji. Śledczy zaskarżyli to rozstrzygnięcie. Mężczyzna znajduje się pod policyjnym dozorem.

Prokurator powiedziała, że postępowanie jest na wstępnym etapie. Śledczy zaplanowali szereg czynności procesowych, w tym uzyskanie opinii biegłych i przesłuchanie kolejnych świadków. - W zależności od wyniku tych czynności kwalifikacja prawna zarzucanego dotychczas przestępstwa może ulec zmianie - zaznaczyła.

Rozbity samochód
Źródło: Śląska policja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polska
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

Udostępnij:
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica