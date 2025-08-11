Na drodze leżał 12-latek, a obok hulajnoga

Wypadek 12-latka na hulajnodze w Szczyrku Źródło: TVN24

Do wypadku dziecka na hulajnodze doszło w poniedziałek, 11 sierpnia, około 13.30 na ulicy Uzdrowiskowej w Szczyrku. Służby zostały zaalarmowane przez świadka zdarzenia, który zobaczył leżącego na jezdni chłopca oraz znajdującą się przy nim hulajnogę.

- Doszło do zdarzenia z udziałem kierującego hulajnogą 12-latka - przekazał proc. mł. asp. Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do tego zdarzenia nie doprowadził żaden z innych uczestników ruchu.

Trafił do szpitala

- Chłopak poruszał się na hulajnodze, nie mając założonego kasku. W wyniku poniesionych obrażeń był przytomny, jednak został Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym przetransportowany do szpitala w Katowicach - dodaje Mrachacz.

12-latek trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

- Stan dziecka jest poważny. Obecnie w trakcie udzielania pomocy i diagnostyki - przekazał Wojciech Gumułka rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.