Przez kilka miesięcy czekał na pomoc. Aksolotl Zenek wraca do zdrowia

Kobieta porzuciła zwierzę zagrożone wyginięciem Źródło: Policja Śląska

Jak informowaliśmy na tvn24.pl, w połowie czerwca zarządca jednego z budynków w Świętochłowicach wszedł do mieszkania, gdzie znalazł porzucone w akwarium zwierzę. Natychmiast powiadomił służby i instytucję, która zabezpieczyła ambystomę meksykańską, która znana jest także pod nazwą aksolotl.

"Zwierzę przebywało w brudnym akwarium, w którym zalegały rozkładające się resztki pokarmu oraz odchody. Woda nie była odpowiednio filtrowana, a brak chłodziarki uniemożliwiał utrzymanie odpowiedniej temperatury wymaganej dla tego wrażliwego gatunku. Zaniedbania te doprowadziły do poważnych zmian w stanie zdrowia zwierzęcia w tym do zaniku skrzeli oraz utraty fragmentów kończyn" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Świętochłowicach. Policjanci zatrzymali 34-latkę, która w styczniu opuściła wynajmowane mieszkanie. Początkowo miała się w nim pojawiać. Później przestała. "Policjantom tłumaczyła, że, wyprowadzając się z mieszkania, zapomniała o zwierzęciu" - podała policja. Kobiecie przedstawiono zarzut znęcania się nad zwierzęciem.

Zenek walczył o życie. Przytył 12 gramów

Zenkiem zajęła się specjalistka, która ratuje ten gatunek. Jak relacjonuje znana w mediach społecznościowych "Smocza Mama", aksolotl czuje się coraz lepiej.

Porzucony aksolotl (na pierwszym planie) wraca do zdrowia Źródło: Facebook/Smocza Mama

"Zenek trafił do akwarium refugio, gdzie mieszka z innymi ocalonymi aksolotlami. Towarzystwo innych aksolotli zdecydowanie polepszyło jego stan. Dużo je i chętnie paraduje przy przedniej szybie akwarium. Bardzo poprawiła się jakość jego skrzeli, od których zależy dotlenienie organizmu - dlatego są tak ważne. Gdy przyjechał, jego skrzela były bardzo krótkie i mało wydajne dla jego organizmu. Zenek przytył ok. 12 g i znacznie się ożywił" - zrelacjonowała dziennikarzowi tvn24.pl "Smocza Mama". I dodała: "Niestety, kończyny nie odrosły i raczej się na to nie zapowiada, ponieważ w przeszłości wielokrotnie je tracił, a regeneracja u aksolotli ma limitowane możliwości".

Jak podkreśliła policja, ambystoma meksykańska to gatunek objęty ścisła ochroną, wpisany do Konwencji CITES oraz do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako krytycznie zagrożony wyginięciem.

