Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Trener młodych piłkarzy oskarżony o pedofilię. Stanie przed sądem

Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Sosnowiec (woj. sląskie)
Źródło: Google Earth
Kamil K., były już trener młodych piłkarzy z Sosnowca, stanie przed sądem. Mężczyzna oskarżony jest o dopuszczanie się czynów o charakterze seksualnym na szkodę swoich podopiecznych. K. przyznał się, twierdzi jednak, że "nie miał świadomości co do wieku pokrzywdzonych".

Do sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko Kamilowi K. Jak przekazał w czwartek Michał Łukasik, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ, mężczyzna odpowie za siedem przestępstw, w sprawie jest trzech pokrzywdzonych.

Łukasik dodał, że trzy zarzucane oskarżonemu przestępstwa dotyczą dopuszczania się wobec osoby małoletniej tzw. innych czynności seksualnych, za co może grozić kara do 15 lat więzienia. Trzy kolejne zarzuty dotyczą prezentowania dziecku treści pornograficznych, a ostatni prezentowania treści pornograficznych małoletniemu w celu zaspokojenia seksualnego.

- Podejrzany, teraz już oskarżony, złożył wyjaśnienia, przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jego linia obrony polega na tym, że - jak twierdzi - nie miał świadomości co do wieku pokrzywdzonych - opisywał prok. Łukasik.

Wyszedł z aresztu

Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Termin pierwszej rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Wszystko wskazuje na to, że - z uwagi na charakter zarzucanych K. przestępstw - sprawa będzie toczyła się z wyłączeniem jawności.

Kamil K., który pracował jako trener młodych sportowców w jednym z klubów w Sosnowcu i nauczyciel wychowania fizycznego w jednej z miejscowych szkół, został zatrzymany przez policję na początku lutego br. po zawiadomieniu złożonym przez rodzica jednego z chłopców. Po przedstawieniu zarzutów - na początkowym etapie śledztwa było ich pięć - został aresztowany. Sąd uchylił mu ten środek zapobiegawczy w sierpniu, stosując dozór policji.

Do zatrzymania trenera jednej z młodzieżowych sekcji sportowych odnieśli się w jeszcze lutym przedstawiciele klubu, którzy oświadczyli, że niezwłocznie po uzyskaniu informacji o podejrzeniach podjęli wszelkie niezbędne działania zgodnie z procedurami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów oraz przepisów wewnętrznych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zapewnili, że bezpieczeństwo i dobro młodych sportowców jest dla nich "absolutnym priorytetem" i poinformowali, że młodzi podopieczni klubu zostali objęci opieką psychologa.

Według katowickiej "Gazety Wyborczej" w przeszłości przynajmniej jeden młody piłkarz odszedł z tego klubu, uzasadniając to faktem "dziwnego zachowania" trenera.

OGLĄDAJ: Sprawa Ziobry. Śledczy chcą aresztu, posłowie decydują
Andrzej Śliwka

Sprawa Ziobry. Śledczy chcą aresztu, posłowie decydują
WYDANIE SPECJALNE

Andrzej Śliwka
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Piłka nożnaMłodzieżProkuraturaPedofilia
Czytaj także:
Blueface
Raper opuścił więzienie i przeprasza mężczyznę, którego postrzelił
Kultura i styl
Pono 2
"Zostawił po sobie córkę, słowa, bit i serce". Artyści żegnają Pono
Kultura i styl
Do zdarzenia doszło na ulicy Nowohuckiej w Krakowie
"Wystrzelił ponad dachami samochodów". Motocykl został na ziemi
Kraków
pc
"Pan bez przerwy mówi o jakimś 'neo, neo'. Są jakieś granice"
RELACJA
Cela więzienna - zdjęcie ilustracyjne
Zabójca dziecka znaleziony martwy w celi. W tym samym więzieniu zamordowano znanego muzyka
Świat
Ambasador USA Thomas Rose i prezydent Karol Nawrocki
Oto nowi ambasadorowie w Polsce. Prezydent przyjął listy uwierzytelniające
Polska
EVS-BUDAPESZT-0001
Ziobro zabrał głos. To tu miał przebywać
Polska
shutterstock_2249385239
Podatek dla banków po poprawkach Senatu. Niższe stawki dla niektórych uczestników rynku
BIZNES
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przekłada na przyszły rok planowe hospitalizacje
Przekładają hospitalizacje na przyszły rok. "Szpital do tej pory nie otrzymał zapłaty"
WARSZAWA
imageTitle
Trener drużyny NBA stracił dom w pożarze
EUROSPORT
imageTitle
Żałoba w Dallas. Nie żyje 24-letni Marshawn Kneeland
EUROSPORT
Policja zatrzymała 38-latka
Strzały w okna szkoły podstawowej. 38-latek z zarzutami
Opole
shutterstock_2062908059
Szef chatbot, czyli prezes dostępny 24/7
BIZNES
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny w bloku. Śledztwo w sprawie zabójstwa
Szczecin
Komisja
Ziobry nie ma, komisja o nim decyduje
Polska
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Minister wprowadził zakaz noszenia broni
WARSZAWA
imageTitle
Plan wykonany w stu procentach. Pegula nie musi czekać na hit
EUROSPORT
Klatka kluczowa-5476
Budżet zdrowia się nie spina. Wiceminister: trwają ustalenia
Piotr Wójcik
imageTitle
Świątek oburzona. "On jest najwyraźniej pijany"
EUROSPORT
shutterstock_2358387797
Krwiomocz to sygnał alarmowy, a nie efekt “po zjedzeniu buraczków”
Anna Bielecka
imageTitle
Na ten moment czekał pół roku. Mistrz świata zagra o finał
EUROSPORT
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW w 12 województwach
METEO
rosyjscy zolnierze 04 milru
Zwabieni przez Rosjan? Najemnicy błagają o wydostanie ich z Donbasu
Świat
Stacja PKP Międzylesie
Pracownicy bili na alarm. Jest decyzja państwowej spółki
BIZNES
imageTitle
Poważna operacja mistrza olimpijskiego. "Jedno z najgorszych uczuć"
EUROSPORT
Pono
Nie żyje raper Pono. Miał 49 lat
Kultura i styl
Zatrzymano policjanta i policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Dwoje policjantów zatrzymanych w sprawie narkotyków
Poznań
Wypadek śmigłowca w miejscowości Błaziny Górne
Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną. Decyzja prokuratury
WARSZAWA
shutterstock_2075905432
Pogoda taka, że może nie być czym oddychać
METEO
Klatka kluczowa-5397
Glapiński: jesteśmy już u progu celu inflacyjnego
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica