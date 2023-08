Widziałeś dziewczynkę ze zdjęcia? Policja prosi o kontakt

czytaj dalej

Oczekiwałabym od Adama Niedzielskiego odwagi, żeby wyjść i powiedzieć "przepraszam, to nie było właściwe". Do tej pory tego nie zauważyliśmy - mówiła w niedzielę w TVN24 Anna Bazydło z Porozumienia Rezydentów. Odniosła się do ujawnienia przez ministra zdrowia, jakie leki przepisał sobie wymieniony z imienia i nazwiska lekarz. Przekazała, że wciąż jest problem z wystawieniem części recept. Potwierdzając to, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej Grzegorz Wrona ocenił, że sytuacja "podważa zaufanie pacjenta do systemu".