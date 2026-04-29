Katowice

Dziś pogrzeb posła Łukasza Litewki

Łukasz Litewka
Poseł Łukasz Litewka pośmiertnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski
W środę w Sosnowcu odbędą się uroczystości pogrzebowe zmarłego tragicznie posła Lewicy Łukasza Litewki. Ceremonia będzie miała charakter państwowy; weźmie w niej udział prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonka Martą Nawrocką. Spodziewany jest też udział premiera Donalda Tuska.

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegły czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Poseł był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Po mszy wyruszy kondukt żałobny

Uroczystości pogrzebowe posła Litewki rozpoczną się w środę o godz. 13.30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu. Przed świątynią ustawiony zostanie telebim.

Uroczystość będzie miała charakter państwowy, jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po mszy kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.

W pogrzebie posła weźmie udział para prezydencka - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Apel bliskich zmarłego posła

Kancelaria Sejmu poinformowała, że zgodnie z wolą rodziny zmarłego, zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów. Ceremonia w kościele ograniczona będzie do grona osób osobiście zaproszonych oraz wcześniej zgłoszonych - podkreślono. Nie przewidziano także oficjalnych przemówień.

Bliscy zmarłego zaapelowali w portalach społecznościowych, by zamiast kwiatów i wiązanek wykonać "dowolny gest dobroci", nawiązujący do działalności posła. Zachęcili m.in. do wsparcia potrzebujących, wpłat na zbiórki charytatywne, pomocy schroniskom i organizacjom pomocowym.

Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli.
apel bliskich Łukasza Litewki

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wszystkie głosowania w Sejmie, które miały się odbyć w środę zostały przeniesione na wtorek. Jak dodał, każdy z posłów, który chce wziąć udział w pogrzebie Łukasza Litewki uzyska pomoc w dotarciu do Sosnowca i powrocie do Warszawy. Jednocześnie podkreślił, że posiedzenie Sejmu będzie trwało. Jak dodał, przewidywany jest udział w pogrzebie prezydenta oraz premiera. Ale proszę tego nie traktować jako ostateczne stwierdzenie - zaznaczył marszałek.

"Potrafił roztapiać zlodowaciałe serca"
Zmiany w ruchu na ulicach Sosnowca

W związku z uroczystościami pogrzebowymi od około godz. 9 do godz. 17 w środę należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym w Sosnowcu. Zamknięte mają zostać ul. Popiełuszki, ul. Dworska od wjazdu do ul. Szpitalnej, ul. Zuzanny od skrzyżowania z ul. Jędryczki do ul. Popiełuszki, wjazd z DK94 na ul. Zuzanny oraz zjazd z DK94 na ul. 3 Maja. Zmiany obejmą również komunikację miejską. Linia autobusowa nr 188 będzie kursowała trasą objazdową w godz. 8–20, a część przystanków w rejonie ceremonii zostanie czasowo wyłączona z obsługi.

Osoby przyjeżdżające samochodami proszone są o korzystanie z parkingów na terenie ArcelorMittal Park – ZPS Sosnowiec przy ul. Plac Zagłębia 1 oraz parkingów przy ul. 3 Maja, w rejonie Górki Środulskiej. Władze Sosnowca poinformowały, że od godz. 11.30 uruchomiona zostanie bezpłatna, specjalna linia autobusowa „Kościół” na trasie ArcelorMittal Park – Zagórze Technikum. Autobusy mają kursować co 15 minut.

Poseł zginął w wypadku

Łukasz Litewka zginął potrącony przez samochód gdy jechał rowerem. Po wypadku zatrzymany został kierowca auta. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Według prokuratury, mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.

