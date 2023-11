Śmierć Izabeli z Pszczyny, koniec śledztwa. Trzech lekarzy stanie przed sądem

Po śmierci Izabeli z Pszczyny duże protesty przeszły ulicami miast całej Polski. Znicze zapłonęły wtedy też przed Trybunałem Konstytucyjnym, którego wyrok doprowadził do niemal całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Po półtora roku śledztwo wobec lekarzy trwa, a wobec położnych zostało umorzone. 30-latka zgłosiła się do szpitala po tym, jak odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w szpitalu w wyniku wstrząsu septycznego.

Śmierć 30-letniej Izabeli i protesty w całym kraju

Izabela we wrześniu 2021 r. zgłosiła się do Szpitala Powiatowego w Pszczynie po tym, jak odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w szpitalu w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30-latki.