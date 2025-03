Użyli ciężkiego sprzętu, ukradli przewody z autostrady A1 i uszkodzili 100 latarni. Apel policji

Złodzieje ukradli przewody elektryczne z około 100 latarni oświetleniowych na autostradzie A1 Źródło: Śląska policja/GDDKiA

Ze słupów oświetleniowych na śląskim odcinku autostrady A1 skradzione zostały przewody elektryczne. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu sprawców, straty wyceniono na co najmniej 100 tysięcy złotych.

Do kradzieży doszło na odcinku autostrady pomiędzy węzłami Gliwice Wschód a Zabrze Zachód, na byłym Punkcie Poboru Opłat Czekanów. Na miejscu znaleziono ślady ciężkiego sprzętu, prawdopodobnie złodzieje użyli go do wydobycia i wywiezienia kabli. Policję powiadomiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Kradzież miała miejsce w porach nocnych w okresie od 23 do 26 marca. Wraz z kradzieżą kabli energetycznych, uszkodzeniu uległo kompletne wyposażenie szafy oświetleniowej oraz 100 sztuk latarni, w tym bezpieczniki, moduły sterujące, stateczniki oraz przewody miedziane. Wstępnie straty oszacowano na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł. Ślady wskazują, że po placu poruszały się pojazdy ciężkie, takie jak koparka i traktor" - podała w piątek GDDKiA.

Kradzież kabli z oświetlenia przy autostradzie Źródło: GDDKiA Katowice

Szukają sprawców

Tarnogórska policja opublikowała apel, w którym zwraca się do wszystkich, którzy od zeszłego piątku przejeżdżali tamtym odcinkiem autostrady, o informacje na temat podejrzanych osób lub pojazdów w tym rejonie. "Kluczowe okazać się mogą nagrania z wideorejestratorów zamontowanych w pojazdach, dlatego prosimy o przejrzenie zarejestrowanych podróży we wskazanym miejscu" - dodali policjanci.

Informacje można przekazywać pod numerami telefonu 47 853 42 55 lub 112. Jak opisują mundurowi, nieznani jak dotąd sprawcy pokonali zabezpieczenia skrzynek rewizyjnych umieszczonych na słupach po obu stronach drogi i ukradli z nich kable.

Przedstawiciele GDDKiA podkreślają, że kradzież oraz dewastacja infrastruktury drogowej znacząco wpływają na bezpieczeństwo użytkowników dróg. "Pełne wyposażenie autostrady jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu" – przekonują.