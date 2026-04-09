Częstochowa
Wybuch w domu, jedna osoba ranna
Do wybuchu w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Wolności w Rzerzęczycach doszło we wtorek, 7 kwietnia po godzinie 23.
Policja o przyczynach
Jak podała w komunikacie śląska policja, według wstępnych ustaleń w budynku zajmowanym przez 68-latka "najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu z butli".
68-latek w chwili zdarzenia przebywał w środku. Został przewieziony do szpitala z poparzeniami ciała.
"Mundurowi zabezpieczali teren. Na miejscu przez kilka godzin pracowały służby. Szczegóły i okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci z Kłomnic" - czytamy w komunikacie.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock