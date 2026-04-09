Częstochowa Wybuch w domu, jedna osoba ranna

Do wybuchu w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Wolności w Rzerzęczycach doszło we wtorek, 7 kwietnia po godzinie 23.

Policja o przyczynach

Jak podała w komunikacie śląska policja, według wstępnych ustaleń w budynku zajmowanym przez 68-latka "najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu z butli".

68-latek w chwili zdarzenia przebywał w środku. Został przewieziony do szpitala z poparzeniami ciała.

"Mundurowi zabezpieczali teren. Na miejscu przez kilka godzin pracowały służby. Szczegóły i okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci z Kłomnic" - czytamy w komunikacie.