Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Złowili prawie trzymetrowego suma. "Mistrzostwo świata nam się wydarzyło"

Wędkarze i ich zdobycz
Ogromny sum wyłowiony w Rybniku
Podczas zawodów wędkarskich w Rybniku z wody wyłowiono suma mierzącego 292 centymetry. Jak podają wędkarze, to nie tylko rekord Polski, ale też świata. Holowanie ryby trwało blisko 2,5 godzin. Po pomiarach sum wrócił do wody.

Zawody odbywały się w miniony weekend. Ogromną rybę wyłowili Krzysztof Pyra i Adrian Gontarz. O sukcesie uczestników poinformowała Polska Akademia Wędkarstwa.

- Mistrzostwo świata nam się wydarzyło! - woła jeden z podekscytowanych wędkarzy, widoczny na udostępnionym przez PAW nagraniu. I dodaje, wskazując na głowę zwierzęcia: - Mówią, że sum ma łeb jak sklep, ale tu bym stwierdził, że jak centrum handlowe.

Na zalewie, jak na sali operacyjnej

Jak tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl Krzysztof Pyra, zawody składają się z trzech weekendów. - Łowi się różne ryby, okonie, szczupaki, sandacze, sumy, bolenie. My się nastawiliśmy na suma, z tego względu, że na zalewie w Rybniku nie możemy normalnie pływać i łowić, jedynie na zawodach. Chcieliśmy złowić jak największego suma - tłumaczy.

Zespoły są dwuosobowe, uczestnicy na zmianę sterują łódką i łowią. Wędkarze korzystają z urządzeń, dzięki którym w przybliżeniu wiedzą, gdzie pod powierzchnia są ryby. - Tam płyniemy i tam rzucamy. To gra zespołowa, musimy się rozumieć bez słów - podkreśla Pyra.

Nasz rozmówca z zawodu jest chirurgiem i radiologiem zabiegowym. - Dla mnie taka elektronika nie jest obca, bardzo to przypomina USG - mówi.

2,5 godzin zmagań

Holowanie rekordowego suma trwało blisko 2,5 godziny, wędkarze użyli białej gumowej przynęty o długości około 25 centymetrów. Po zmierzeniu i sfotografowaniu ryba została wypuszczona na wolność.

- To tak naprawdę jest pomnik przyrody, jak dąb Bartek, ta ryba żyje 60 lat albo więcej, waży 130 kilogramów. Takie ryby z pełnym poszanowaniem oddaje się naturze, licząc na to, że ktoś inny będzie miał okazję je złowić albo zobaczyć - tłumaczy Pyra.

Zrzuty ciepłej wody

Zalew w Rybniku jest dla wędkarzy szczególnym miejscem. To tam w 2017 roku pobity został spinningowy rekord Polski. Tamten sum miał 261 cm. - Podczas tegorocznych zawodów kolega złowił 264-centymetrowego, więc pobił dawny rekord Polski, ale dzierżył go tylko półtorej godziny - mówi obecny rekordzista.

Sumy z Rybnika zawdzięczają swoje ogromne rozmiary zrzutom ciepłej wody z pobliskiej elektrowni. Pozwalało im to rosnąć przez cały rok, nie tylko w ciepłe miesiące. - Od kilku lat tych zrzutów już nie ma, więc to ostatnia szansa, by te ogromne ryby złowić - zdradza Pyra.

"Na pewno wywiera to wpływ na ryby"

System "catch & release" ("złap i wypuść"), praktykowany podczas zawodów, polega na jak najmniejszej ingerencji w wodne środowisko. Ryby są wypuszczane z powrotem na wolność. Jednak ta praktyka również może budzić obawy o cierpienie zwierząt.

- Z biologicznego punktu widzenia to na pewno wywiera wpływ na ryby. Długotrwały hol takiej ryby na pewno nie jest bez wpływu - mówi profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza dr hab. Piotr Klimaszyk, kierownik Zakładu Ochrony Wód UAM.

Ekspert zwraca uwagę, że w sezonie jesienno-zimowym ryby nie odżywiają się tak intensywnie, jak wiosną i latem. Każdy wydatek energii ma więc znaczenie. Nie bez znaczenia jest też czas, który ryba spędza poza wodą, a jej oddychanie jest utrudnione. - Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, czy to wpłynie na przeżywalność takiej ryby - zastrzega prof. Klimaszyk.

Naukowiec zaznacza jednocześnie, że według jego wiedzy nie ma danych wskazujących na to, czy "catch&release" zwiększa śmiertelność ryb lub ma długofalowy wpływ na ekosystem.

- Cierpienie ryby na pewno występuje, jednak z całą pewnością lepiej, że ryby wracają do środowiska, niż gdyby miały być zabijane - podsumowuje nasz rozmówca.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
20 1030 litwa nawrocki-0007

TVN24 HD
NA ŻYWO

20 1030 litwa nawrocki-0007
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Anna Winiarska/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Polska Akademia Wędkarstwa

Udostępnij:
TAGI:
RybyRybnik
Czytaj także:
imageTitle
Rybakina przed wielką szansą. Może dołączyć do najlepszych
Najnowsze
Etna, erupcja w lutym 2025 roku
To może być sposób na przewidzenie erupcji Etny
METEO
shutterstock_2465789583
Windows z problemami. Gigant zabiera głos
BIZNES
imageTitle
Rzucony kamień przebił szybę i zabił kierowcę
EUROSPORT
Tragiczny wypadek
Uderzył w drzewo i dachował. Nie żyje 29-latek
Wrocław
HOŁOWNIA
Hołownia ambasadorem w USA? Prezydent komentuje
Polska
Krwiste muffiny
Ciastka z krwią sposobem na lepsze zdrowie? "Pozwalają uzupełnić niedobór żelaza"
Zdrowie
Tiara cesarzowej Eugenii
Co skradziono z Luwru? Lista
Świat
Stacja Warszawa Centralna
Ogromne wyzwanie dla kolejarzy. Ponad tydzień bez Dworca Centralnego
WARSZAWA
Donald Trump
Trump nazwał prezydenta Kolumbii "przywódcą narkotykowym". Ostra wymiana zdań
Świat
laptop, telefon, komputer
Trzy opcje do wyboru. Klienci Empiku dostaną rekompensaty
BIZNES
imageTitle
Ruszyła przedsprzedaż biletów na mecz Polska - Holandia. Duże zainteresowanie kibiców
Najnowsze
Arcybiskup Adrian Galbas
Abp Galbas: w Polsce każdy mówi, co mu ślina przyniesie na język
Polska
imageTitle
Świątek "ukarana" przez WTA. Straciła punkty
EUROSPORT
Zderzenie ciężarówki z samochodem nauki jazdy
Zderzenie ciężarówki z samochodem nauki jazdy, jedna osoba nie żyje
Szczecin
Konkurs Chopinowski
Sonda. Kto powinien wygrać Konkurs Chopinowski?
Kultura i styl
Andrzej-Kołakowski
Andrzej Kołakowski nie żyje
Polska
Andrzej Duda
Andrzej Duda ma nową pracę. Firma komentuje
BIZNES
Temperatura powierzchni Pacyfiku w dniach 6-12 października 2025 roku
La Niña. Jest, czy jej nie ma?
METEO
Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Uszkodził dwa auta, ranił rowerzystę. Areszt po rajdzie Piotrkowską
Łódź
smartfony shutterstock_2563893711_1
Nowe funkcje w popularnej aplikacji. Będą zmiany
BIZNES
shutterstock_1086242975
Koniec z importem rosyjskiego gazu. Dwa kraje przeciwne
BIZNES
Obcokrajowiec sam by sobie nie poradził
Był wycieńczony i zagubiony. Wiadomo, dlaczego milczał
Poznań
imageTitle
"Dlatego wszyscy cię nienawidzą"
EUROSPORT
Paryż, Luwr
Dlaczego ukradli? "Takie napady nie są nastawione na wartość materialną"
Świat
Moment napadu na Luwr
"Nagranie z włamania" do Luwru. Uwagę zwraca człowiek w żółtej kamizelce
Świat
imageTitle
NBA z nowym domem w Polsce. Transmisje w nowym kanale Eurosport 3
EUROSPORT
Wrocław chce bezpłatnie zaszczepić przeciwko grypie seniorów i pracowników oświaty
Pacjenci chcą się zaszczepić, ale nie ma szczepionek. GIF uspokaja: będą dostawy
Piotr Wójcik
Oddzielił kostkami klomby z kwiatami od trawnika
Dyscyplinarka za kostkę brukową. "Będzie pani człowiekiem i cofnie to"
Białystok
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu
"Używając noża, zaatakował najpierw ojca, a następnie matkę"
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica