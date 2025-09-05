86-latek leciał paralotnią, spadł z dużej wysokości

86-latek lecący motolotnią spadł z dużej wysokości Źródło: OSP Rybarzowice

Do zdarzenia doszło 4 września po godzinie 19. Służby otrzymały informację o tym, że w rejonie ulicy Żywieckiej w Rybarzowicach w powiecie bielskim spadła paralotnia. Na miejsce pojechali między innymi strażacy ochotnicy z Rybarzowic, ale też policja i karetka pogotowia.

Za sterami paralotni 86-latek

- Dostaliśmy informację, że z dość dużej wysokości miał spaść paralotniarz. Po dojeździe na miejsce potwierdziliśmy tę informację. Za sterami maszyny siedział 86-latek. Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, był przytomny i został zabrany do szpitala w Katowicach - poinformował podkomisarz Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej.

86-latek spadł z dużej wysokości Źródło: OSP Rybarzowice

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

