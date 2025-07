Wpadła w poślizg, uderzyła w skarpę i dachowała. Nagranie

Dachowanie samochodu na Drogowej Trasie Średnicowej w Rudzie Śląskiej Źródło: "Business Control MONITORING".

Do tego zdarzenia doszło 8 lipca wieczorem na Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej. Na kanale YouTube należącym do "Business Control MONITORING" pojawił się film z monitoringu, na którym widać jak jadący w kierunku Zabrza samochód osobowy wpada w poślizg, uderza w skarpę i dachuje. Po chwili zaczęli zatrzymywać się inni kierowcy, żeby pomóc ewentualnym poszkodowanym w zdarzeniu. W dalszej części widać też, że na miejscu pojawiły się służby ratunkowe.

Nie dostosowała prędkości

- Kierująca nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Kobieta została ukarana mandatem nie mniejszym niż tysiąc złotych - poinformował asp. szt. Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy policji w Rudzie Śląskiej.

Dodał, że na odcinku gdzie doszło do zdarzenia można przy dobrych warunkach jechać nawet 100 km/h. - W tym przypadku kierująca wcale nie musiała jechać szybko, ale warunki na drodze były takie (padał deszcz), że wystarczyły, by doszło do tej groźnie wyglądającej kolizji - podsumował.