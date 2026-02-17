O ponad 90 km/h za szybko na A4. Kierowca Mustanga z wysokim mandatem

Ruda Śląska. Kierowca Mustanga został zatrzymany za brawurową jazdę

Funkcjonariusze z komisariatu autostradowego w Gliwicach pełnili służbę na trasie A4. W Rudzie Śląskiej ich uwagę przykuł brawurowo jadący Fordem Mustangiem kierowca. Pomiar prędkości pokazał 194 km/h. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 100 km/h.

Policjanci zatrzymali kierowcę. 38-latek został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami karnymi.

Kierowca Mustanga został zatrzymany za brawurową jazdę Źródło: KWP w Katowicach

Policja przypomina, że od 3 marca będą zatrzymywane prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Z kolei 30 marca policjanci uzyskają uprawnienia umożliwiające zatrzymanie prawa jazdy za drift oraz jazdę na jednym kole.

Opracował Michał Malinowski /tok