Katowice

W krwawej bijatyce zginął 40-latek. 60 pseudokibiców na ławie oskarżonych

Bójka na stadionie w Radłowie
Bójka na stadionie i na ulicy, 40-latek nie żyje. Policja szuka świadków (materiał archiwalny)
Źródło: TVN24
Przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej rozpoczął się proces 60 pseudokibiców, którzy uczestniczyli w brutalnej bójce w Radłowie (Małopolska). W wyniku bijatyki zginął 40-letni Łukasz Z., kibic Podbeskidzia Bielsko-Biała. Dziewięciu oskarżonym grozi do 10 lat więzienia, pozostałym - do pięciu lat.

Do zdarzenia doszło 5 sierpnia 2023 roku. Na stadionie w Radłowie miał się odbyć mecz piłki nożnej. Spotkanie zorganizowali kibice Unii Tarnów, na miejscu jednak doszło do bójki z przeciwnikami klubu. Jeden z mężczyzn, 40-letni Łukasz Z., kibic Podbeskidzia Bielsko-Biała, został wtedy raniony racą w brzuch i na skutek obrażeń zmarł.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. Proces 60 pseudokibiców
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. Proces 60 pseudokibiców
Źródło: Małgorzata Marczok, TVN24

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie oskarżyła o udział w bójce łącznie 60 pseudokibiców z okolic Bielska-Białej, Andrychowa, Sosnowca, Krakowa i Tarnowa. Najmłodszy z oskarżonych ma 17 lat, najstarszy - 41.

Początek procesu po prawie dwóch latach

W piątek przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej rozpoczął się proces uczestników bijatyki, którzy w dniu tragedii wdarli się na boisko w Radłowie. W tym czasie trwał amatorski turniej piłkarski zorganizowany przez sympatyków Unii Tarnów i Wisły Kraków.

Bójka na stadionie w Radłowie
Bójka na stadionie w Radłowie
Źródło: 112malopolska.pl

Dziewięciu oskarżonym oprócz zarzutu uczestniczenia w zbiegowisku, przedstawiono także zarzuty dotyczące brania udziału w bójce, której następstwem była śmierć człowieka, za co grozi od roku do 10 lat więzienia. Pozostali oskarżeni odpowiedzą przed sądem za czynny udział w zbiegowisku, którego następstwem była śmierć człowieka. Grozi im za to od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

W ramach śledztwa prokuratura zleciła kilkadziesiąt przeszukań i oględzin, przesłuchano też ponad 100 świadków. W trakcie postępowania 25 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

By zidentyfikować uczestników zajścia, śledczy pozyskali dane od operatorów sieci telefonicznych i informacje od przedsiębiorców świadczących usługi kurierskie i pocztowe. Zabezpieczono też nagrania z kamer zlokalizowanych w punktach gastronomicznych, stacjach paliw i nagrania uzyskane od osób prywatnych.

Sprawę przeniesiono do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w woj. śląskim z uwagi na względy ekonomii procesowej.

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: 112malopolska.pl

