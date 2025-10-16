Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Świadek widział, jak ktoś wciągnął Marka do samochodu. Trop prowadzi do Czech

Policja zatrzymała 30-latka i jego 20-letnią partnerkę (zdjęcie ilustracyjne)
Dziennikarz "Wyborczej" o porwaniu
Źródło: TVN24
Trwają poszukiwania Marka Kubaczki, mężczyzny porwanego w Katowicach w drugiej połowie września. Policja w związku z tym zdarzeniem zatrzymała jedną osobę. Według ustaleń lokalnych dziennikarzy ma to być pseudokibic GKS Katowice.

O zatrzymaniu pseudokibica poinformowała katowicka "Gazeta Wyborcza". Kubaczka miał zostać porwany 19 września sprzed bloku przy ulicy Kściuczyka w Katowicach. Jak podaje "Wyborcza", 34-latek za pośrednictwem domofonu został przez kogoś poproszony o zejście do bramy. Zszedł w szortach i koszulce, bez telefonu. Wtedy rodzina widziała go po raz ostatni.

W okolicy nie ma kamer monitoringu. Policja miała jednak dotrzeć do świadka, który widział, jak mężczyzna był wciągany do samochodu w ciemnym kolorze.

Zatrzymany pseudokibic

Wyborcza ustaliła, że za porwaniem najprawdopodobniej stoją pseudokibice GKS Katowice. "Porwany mężczyzna przez lata przyjaźnił się z Kamilem Gaickim ps. 'Gaik', który jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej przez kiboli GKS Katowice, a także przemyt i sprzedaż tony narkotyków wartych ponad 20 mln zł. 'Gaik' jest obecnie poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Krajową" – czytamy w artykule.

Za innym pseudokibicem "gieksy" katowicki sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania. Według informacji dziennikarzy Dariusz N. został już zatrzymany w Ostrawie w Czechach. - Ostrawa nie była miejscem przypadkowym. Kibole miejscowego Banika mocno współpracują z zaprzyjaźnionymi pseudokibicami GKS-u Katowice, organizują im magazyny, gdzie przechowują narkotyki poza naszą jurysdykcją. Niewykluczone, że także mają jakiś związek z porwaniem lub przetrzymywaniem Kubaczki - mówi na łamach "Wyborczej" osoba znająca kulisy sprawy

- Według moich informacji prokuratura sporządziła już postanowienie o przedstawieniu zarzutów, Dariusz N. miał być uczestnikiem tego porwania – mówi w rozmowie z tvn24.pl Marcin Pietraszewski z "Gazety Wyborczej".

Po sześciu latach wyszedł z aresztu

Jak mówi dziennikarz, N. jest "jednym z najbardziej znanych kiboli GKS Katowice". – To człowiek, który przez lata trząsł środowiskiem kibolskim w mieście, który przez bardzo wiele lat prowadził w Katowicach jedyny sklep handlujący pamiątkami GKS-u Katowice. Teraz jest oskarżony o zabójstwo byłego piłkarza GKS Katowice – relacjonuje Pietraszewski.

Dariusz N. miał być jedyną osobą podejrzewaną o to zabójstwo, która nie została zatrzymana. Mężczyzna zdołał uciec z Polski. – Po dwóch latach zatrzymano go w Hiszpanii, w wyniku ekstradycji trafił do Polski. Rozpoczął się proces, w trakcie którego siedział przez sześć lat w areszcie. Po sześciu latach sąd uznał, że to za długo na areszt. Wypuścił go na wolność, Dariusz N. wpłacił 250 tys. zł kaucji. Miał zakaz opuszczania kraju, który w pewnym momencie został mu cofnięty – mówi dziennikarz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/PKoz

Źródło: Gazeta Wyborcza / tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
Smog
Przegraliśmy walkę ze smogiem. "Niepokojące"
METEO
Emerytowany żołnierz skazany na 15 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa żony
Zaatakował ją nożem, gdy próbowała uciec przez balkon, uderzył ją doniczką. Przeżyła
Olsztyn
pap_20241025_1YP
Kasia Smutniak zagra w superprodukcji Mela Gibsona 
Kultura i styl
imageTitle
Jako pierwszy zjechał na nartach północną ścianą Mount Everestu
Najnowsze
Jedną z poszkodowanych dziewczynek przetransportowało do szpitala Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Bus uderzył w drzewo. Dwoje dorosłych i dwoje dzieci w szpitalach
Poznań
Pilne
Upadł wniosek o wotum nieufności dla francuskiego rządu
Świat
Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Oszustwo na amerykańskiego żołnierza. 74-latce wpłynęło 1,4 mln zł
Białystok
Doprowadzenie zatrzymanego cudzoziemca
Włoską kartę pobytu kupił w Grecji. Musi opuścić Polskę
WARSZAWA
Adam Gomoła
Wykluczony poseł wraca do klubu. "Wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy po męsku"
Polska
shutterstock_2513462485
Gigant wysyła maile do klientów. Chodzi o rekompensaty
BIZNES
NFZ
"Prognoza była zbyt optymistyczna". NFZ znów z dziurą w budżecie?
Zdrowie
Protest taksówkarzy w Warszawie
Trwa protest taksówkarzy, mogą być utrudnienia
WARSZAWA
imageTitle
Grał u Probierza i woli o tym zapomnieć. "Absolutnie najgorszy trener"
EUROSPORT
imageTitle
Polak do końca walczył o etapowe zwycięstwo
EUROSPORT
Hamas wzywany do zaprzestania przemocy
Egzekucje na ulicach Gazy. Hamas walczy o kontrolę, armia USA reaguje
Świat
Alaska zmaga się z katastrofalną powodzią
Akcja, jaka na Alasce prawie się nie zdarza
METEO
Viktor Orban
Orban zapowiada spotkanie z Trumpem
Świat
imageTitle
Historyczne zwycięstwo, impreza, rano powrót do biura. "Jak zwykle o ósmej"
EUROSPORT
Kolejki po wejściówki na "Konkurs Chopinowski"
Siedzą w śpiworach od 2.30. Liczą na wejściówki na Konkurs Chopinowski
WARSZAWA
Port w Szanghaju i autonomiczne pojazdy?
FAŁSZPort w Szanghaju i autonomiczne pojazdy? Nie na tym nagraniu
KONKRET24
pepco - Solarisys shutterstock_2455723395
Połowa sklepów do zamknięcia. Będą zwolnienia
BIZNES
Policjant zatrzymał pijanego kierowcę (zdjęcie ilustracyjne)
20 osób z zarzutami za kursy kierowców
WARSZAWA
Dilerzy narkotyków zatrzymani na ul. 11 listopada
"Czujka" nie pomogła, diler i jego pomocnik w rękach policji
WARSZAWA
Ugryziona przez psa bateria litowo-jonowa zaczęła się palić
Pies pogryzł baterię, dywan stanął w płomieniach
Świat
shutterstock_1030705597
"Nie ma szans na uczciwą współpracę". To najgorszy sezon od pięciu lat
BIZNES
Strażacy nadal walczą z pożarem w krakowskim archiwum
Spłonęło miejskie archiwum. Sąd utrzymał wyrok dla rzeczoznawcy
Kraków
imageTitle
Ostatnie miejsce mistrzów Polski w elitarnych rozgrywkach
EUROSPORT
41-latek został zatrzymany. Grozi mu do 20 lat więzenia
Podbiegał od tyłu i atakował kobiety. Zatrzymany 41-latek w więzieniach spędził 20 lat
Łódź
imageTitle
Mistrz świata kończy karierę przed sezonem olimpijskim
EUROSPORT
Diane Keaton (2018)
Podano przyczynę śmierci Diane Keaton
Kultura i styl

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica