Katowice 19-latek dachował, pięć osób w szpitalu

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem na ulicy Paderewskiego w Myszkowie.

"Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że kierujący Oplem 19-latek nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Następnie utracił panowanie nad pojazdem i uderzając w drzewo, doprowadził do dachowania" – podaje śląska policja.

Dachowanie w Mrzygłodzie Źródło: Śląska policja

Nastolatkowie w szpitalu

W efekcie kierowca oraz czworo jego pasażerów w wieku od 15 do 17 lat trafili do szpitala. Odniesione przez nastolatków obrażenia nie zagrażają życiu.

19-latek był trzeźwy. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drodze. "W 2024 roku na terenie województwa śląskiego doszło do 585 wypadków drogowych z udziałem osób do 25. roku życia. Podczas tych wypadków zginęło 44 młodych ludzi, a 742 zostało rannych" – czytamy w komunikacie.

Dachowanie w Mrzygłodzie Źródło: Śląska policja