Mężczyzna z płonącego mieszkania uciekł przez balkon

Jak informują strażacy, zgłoszenie o pożarze wpłynęło o 13:13. Ogień pojawił się na ostatnim piętrze pięciokondygnacyjnego bloku przy ulicy Pokoju w Lędzinach (woj. śląskie).
Mieszkaniec lokalu przeszedł przez balkon do sąsiedniego mieszkania. Po przebadaniu przez ratowników na miejscu został zabrany do szpitala na dalsze badania. Budynek przed przyjazdem straży pożarnej opuściło też 29 innych osób.
Strażacy uspokajają, że sytuacja jest już opanowana. Ogień objął tylko jedno mieszkanie i łatwo było go zlokalizować. Pożar gasiło sześć zastępów straży.
