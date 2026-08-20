Katowice Latał dronem tuż przy ogrodzeniu lotniska Oprac. Mateusz Czajka |

Incydent z dronem w Lipsku i polski ślad. Ustalenia "Gazety Wyborczej" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Tarnowskich Górach

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

31 lipca pracownik lotniska w Pyrzowicach interweniował w sprawie mężczyzny, który latał dronem tuż przy samym ogrodzeniu obok platformy spotterskiej - w strefie zakazanej. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę. 30-latek z Dąbrowy Górniczej pojechał prosto na komisariat.

"W kolejnych dniach podejrzany mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia przepisów dotyczących ruchu lotniczego i przyznał się do winy, a także dobrowolnie poddał karze. Wymiar sprawiedliwości zdecyduje teraz, co stanie się z zabezpieczonym od niego sprzętem, a dodatkowo sprawą zajmie się także powiadomiony o wszystkim Urząd Lotnictwa Cywilnego" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.

Jak wskazali funkcjonariusze, Urząd Lotnictwa Cywilnego w toku postępowania administracyjnego może ukarać mężczyznę karą w kwocie nawet do 10 tysięcy złotych. Co ciekawe, policjanci zabezpieczyli na poczet ewentualnej kary gotówkę, którą 30-latek miał przy sobie. Było to kilka tysięcy złotych.

Źródło: Google Maps