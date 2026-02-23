Wrócili do Polski i trafili do więzienia

Port lotniczy Kraków-Balice Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek po południu z Amsterdamu przyleciał 25-letni Polak wydalony z Holandii. Podczas kontroli na lotnisku w Krakowie-Balicach okazało się, że jest poszukiwany trzema listami gończymi.

"Sąd Rejonowy w Oświęcimiu wydał list gończy w celu doprowadzenia go do zakładu karnego do odbycia kary 50 dni pozbawienia wolności na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ten sam sąd wydał również nakaz zatrzymania i doprowadzenia w celu odbycia kary roku więzienia za kradzież. Trzeci list gończy dotyczył kary roku i sześciu miesięcy za kradzież z włamaniem" - informuje w komunikacie Kinga Wolak z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Z lotniska trafił prosto do więzienia Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

25-latka czekają jeszcze kłopoty za to, co strażnicy graniczni znaleźli w jego bagażu. Był to woreczek strunowy z drobinami suszu konopi indyjskich oraz młynek służący do ich rozdrabniania. 25-latek został przekazany policjantom i trafił do zakładu karnego.

Jeden z zatrzymanych na lotnisku w Krakowie-Balicach Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

W niedzielę nad ranem z Wielkiej Brytanii do Krakowa przyleciał inny obywatel Polski poszukiwany listem gończym. Dokument wystawił Sąd w Nowym Sączu. 42-latek ma do odbycia kary za kradzież (120 dni) i uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego (cztery miesiące).

Trzy listy gończe

Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach, po powrocie z Londynu, zatrzymany został natomiast 57-latek poszukiwany trzema listami gończymi. Wystawiły je Sąd Rejonowy w Będzinie za czynną napaści na funkcjonariusza publicznego i uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego oraz Prokuratura Rejonowa w Będzinie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

57-latek trafił do Zakładu Karnego w Wojkowicach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD