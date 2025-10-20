Zasłabł w trakcie pracy. Śmigłowiec lądował na terenie przedszkola

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 października około 15:25 na terenie przedszkola miejskiego nr 12 w Knurowie na Śląsku.
- Jeden z pracowników firmy budowlanej mający problemy kardiologiczne zasłabł, po czym upadł. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Mężczyzna został ostatecznie przewieziony karetką do szpitala. Myśmy udzielali tylko asysty przy lądowaniu helikoptera - informuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Knurów Info 24/7