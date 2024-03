Do zdarzenia doszło pod koniec lutego na autostradzie A1 na terenie województwa śląskiego. Funkcjonariusze z Komisariatu Autostradowego Policji z Gliwic, patrolujący węzeł w Knurowie, postanowili zatrzymać do kontroli lexusa, którego kierowca jechał z zamaskowaną twarzą.

Policyjny pościg. Oddano strzały

Jak informuje w komunikacie śląska policja, mężczyzna siedzący za kierownicą lexusa nie zareagował mimo wyraźnego sygnału do zatrzymania. Wtedy policjanci ruszyli w pościg, w który włączyli się także funkcjonariusze z wydziału kryminalnego z komendy wojewódzkiej. "Gdy lexus wjechał na rondo, policjanci zajechali mu drogę, doprowadzając tym samym do jego zatrzymania. Kiedy mundurowi podchodzili do kierującego, ten nagle ruszył w ich kierunku, próbując potrącić jednego z interweniujących policjantów. Udało mu się odjechać. Padły strzały ze służbowej broni. Po krótkim pościgu został zatrzymany" - relacjonuje policja.