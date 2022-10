Przyszli z betoniarką do biura Mateusza Morawieckiego po tani węgiel

Kolejka po tani węgiel przed biurem poselskim Mateusza Morawickiego. Związkowcy pojawili się tam w poniedziałek, licząc na spotkanie z premierem. Przyszli z betoniarką. - Zaczęliśmy murować mu te drzwi, likwidować to biuro poselskie, bo on tutaj nie przebywa. Nasłał na nas kordony policji - stwierdził szef związku w górnictwie.

Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" 12 września rozpoczął akcję pod hasłem "Kolejka po tani węgiel od Morawieckiego". W każdy poniedziałek o godzinie 9 związkowcy ustawiali się przed biurem poselskim Mateusza Morawieckiego w Katowicach. Odwoływali się w ten sposób do obietnic premiera .

Próbowali zamurować wejście do katowickiego biura poselskiego Mateusza Morawieckiego

Chcieli zapytać, co z tym węglem za niespełna tysiąc złotych

- Stoimy przed widmem głodu i zimna - mówił podczas pierwszej kolejkowej akcji we wrześniu Rafał Jedwabny, szef Sierpnia w górnictwie. Działacze czekali przed biurem na spotkanie z premierem. Chcieli zapytać, co z tym węglem za niespełna tysiąc złotych.

Jedwabny twierdził, że zostali zapisani na listę i mieli dostać informację, kiedy premier się z nimi spotka. - Ja wiedziałem, że to się zakończy, jak się zakończy. Pan premier jest po prostu zwykłym tchórzem, który przez miesiące okłamywał Polaków i teraz nie ma odwagi wyjść do swoich wyborców - mówił wtedy związkowiec.

"Zaczęliśmy murować mu te drzwi, bo on tutaj nie przebywa"

Do spotkania nie doszło. Związkowcy uznali więc, że biuro Mateusza Morawieckiego w Katowicach jest niepotrzebne, skoro premier się tam nie pojawił. 24 października - jak co poniedziałek - przyszli tam stanąć w kolejce, ale z betoniarką. Jak mówili, postanowili zamurować wejście do biura.