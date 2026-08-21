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Katowice

Odczepił wagon z pociągu, usłyszał wyrok

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40-latek odczepił wagon i zostawił na torach
Dominik Michalik z KMP w Katowicach o skazanym za odczepienie wagonu 40-latku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: policja śląska
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40-latek, który w ubiegłym roku odczepił wagon z pociągu towarowego w Katowicach, pozostawiając go na szlaku kolejowym, usłyszał wyrok. Mężczyzna odpowiadał za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym, a także kradzieże infrastruktury kolejowej.

O wyroku poinformowali w piątek przedstawiciele katowickiej policji i prokuratury. Mężczyzna został skazany na cztery lata pozbawienia wolności.

We września ubiegłego roku doszło do włamania do skrzynki z oprzyrządowaniem wieży obserwacyjnej wideo na remontowanym torowisku w okolicach ulicy Hetmańskiej; sprawca skradł z niej elementy urządzeń zasilających system monitoringu wizyjnego.

W ciągu kolejnych kilkudziesięciu godzin na trasie kolejowej numer 141, na odcinku Katowice Ligota - posterunek odgałęźny Panewniki doszło do odczepienia ostatniego wagonu pociągu towarowego i pozostawienia go na torach. Sprawca odczepił ostatni wagon, zdjął z niego tabliczkę sygnalizującą koniec pociągu i następnie przyczepił ją na przedostatni wagon.

W listopadzie miały natomiast miejsce włamania do skrzynek zasilających kamery monitoringu kolejowego przy ulicy 73. Pułku Piechoty oraz przy ul. Rolnej, z których skradzione zostały akumulatory i zasilacze.

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40-latek odczepił wagon pociągu i zostawił na torach
Źródło: Policja śląska

"Zgromadzony materiał dowodowy, w szczególności zapisy monitoringu, pozwolił na powiązanie wszystkich zdarzeń i ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich popełnienie. W trakcie śledztwa mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzuconych mu czynów" - przypomniała w piątek Komenda Miejska Policji w Katowicach.

Zarzuty dla 40-latka

Pod koniec kwietnia Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia, w którym 40-latkowi zarzucono sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym oraz kradzieże z włamaniem. Na początku sierpnia Sąd Rejonowy Katowice-Zachód wymierzył mu karę łączną czterech lat pozbawienia wolności oraz zobowiązał go do naprawienia w całości wyrządzonych szkód, których łączna wartość wyniosła ponad 45 tysięcy złotych. Zarówno w trakcie śledztwa, jak i procesu 40-latek był aresztowany.

40-latek odczepił wagon i zostawił na torach
40-latek odczepił wagon i zostawił na torach
Źródło zdjęcia: policja śląska

Jak powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach Aleksander Duda, mężczyzna podczas przesłuchań wyjaśniał, że motywem jego zachowań była chęć wzbogacenia się na kradzieży. Z tego też powodu odczepił wagon - spodziewał się, że znajdzie w nim coś, na czym będzie mógł zarobić. - Z naszej perspektywy oczywiście na pierwszy plan wysuwała się kwestia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym - dodał prokurator Duda.

Źródło: PAP
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Tagi:
KatowiceKolejPolicja
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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