Katowice Odczepił wagon z pociągu, usłyszał wyrok Oprac. Michał Malinowski |

Dominik Michalik z KMP w Katowicach o skazanym za odczepienie wagonu 40-latku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: policja śląska

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O wyroku poinformowali w piątek przedstawiciele katowickiej policji i prokuratury. Mężczyzna został skazany na cztery lata pozbawienia wolności.

We września ubiegłego roku doszło do włamania do skrzynki z oprzyrządowaniem wieży obserwacyjnej wideo na remontowanym torowisku w okolicach ulicy Hetmańskiej; sprawca skradł z niej elementy urządzeń zasilających system monitoringu wizyjnego.

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W ciągu kolejnych kilkudziesięciu godzin na trasie kolejowej numer 141, na odcinku Katowice Ligota - posterunek odgałęźny Panewniki doszło do odczepienia ostatniego wagonu pociągu towarowego i pozostawienia go na torach. Sprawca odczepił ostatni wagon, zdjął z niego tabliczkę sygnalizującą koniec pociągu i następnie przyczepił ją na przedostatni wagon.

W listopadzie miały natomiast miejsce włamania do skrzynek zasilających kamery monitoringu kolejowego przy ulicy 73. Pułku Piechoty oraz przy ul. Rolnej, z których skradzione zostały akumulatory i zasilacze.

40-latek odczepił wagon pociągu i zostawił na torach Źródło: Policja śląska

"Zgromadzony materiał dowodowy, w szczególności zapisy monitoringu, pozwolił na powiązanie wszystkich zdarzeń i ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich popełnienie. W trakcie śledztwa mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzuconych mu czynów" - przypomniała w piątek Komenda Miejska Policji w Katowicach.

Zarzuty dla 40-latka

Pod koniec kwietnia Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia, w którym 40-latkowi zarzucono sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym oraz kradzieże z włamaniem. Na początku sierpnia Sąd Rejonowy Katowice-Zachód wymierzył mu karę łączną czterech lat pozbawienia wolności oraz zobowiązał go do naprawienia w całości wyrządzonych szkód, których łączna wartość wyniosła ponad 45 tysięcy złotych. Zarówno w trakcie śledztwa, jak i procesu 40-latek był aresztowany.

40-latek odczepił wagon i zostawił na torach Źródło zdjęcia: policja śląska

Jak powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach Aleksander Duda, mężczyzna podczas przesłuchań wyjaśniał, że motywem jego zachowań była chęć wzbogacenia się na kradzieży. Z tego też powodu odczepił wagon - spodziewał się, że znajdzie w nim coś, na czym będzie mógł zarobić. - Z naszej perspektywy oczywiście na pierwszy plan wysuwała się kwestia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym - dodał prokurator Duda.