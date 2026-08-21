Katowice Tragedia na pasach. Autobus miejski potrącił pieszego Michał Malinowski |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Katowicach

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Do wypadku doszło w piątek po godzinie 2 w nocy na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Słowackiego w Katowicach.

"36-letni kierowca autobusu komunikacji miejskiej, podczas wykonywania manewru skrętu w prawo, potrącił mężczyznę, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych" - podała Komenda Miejska Policji w Katowicach.

Tragiczny wypadek w Katowicach Źródło zdjęcia: KMP w Katowicach

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Potrącony mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Niestety pomimo wysiłku lekarzy jego życia nie udało się uratować.

"Na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora prowadzili policjanci katowickiej drogówki, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali niezbędne czynności procesowe" - podała katowicka policja.