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Katowice

Tragedia na pasach. Autobus miejski potrącił pieszego

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Tragiczny wypadek w Katowicach
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KMP w Katowicach
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Tragiczny wypadek w Katowicach. Kierowca autobusu miejskiego potrącił na przejściu dla pieszych mężczyznę. Życia poszkodowanego niestety nie udało się uratować.

Do wypadku doszło w piątek po godzinie 2 w nocy na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Słowackiego w Katowicach.

"36-letni kierowca autobusu komunikacji miejskiej, podczas wykonywania manewru skrętu w prawo, potrącił mężczyznę, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych" - podała Komenda Miejska Policji w Katowicach.

Tragiczny wypadek w Katowicach
Tragiczny wypadek w Katowicach
Źródło zdjęcia: KMP w Katowicach

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Potrącony mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Niestety pomimo wysiłku lekarzy jego życia nie udało się uratować.

"Na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora prowadzili policjanci katowickiej drogówki, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali niezbędne czynności procesowe" - podała katowicka policja.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KatowiceWypadekPolicja
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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