Obok szpitala tymczasowego powstanie pomnik za 7 milionów z Funduszu COVID-19. Bo "czeka nas życie po koronawirusie"

Pomnik Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego ma powstać w Katowicach w Strefie Kultury, tam gdzie jest Muzeum Śląskie, siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, hala Spodek i wreszcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe, w którym za kilka, kilkanaście dni ruszy szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19.

Miały być żłobki, przedszkola, drogi

Rządowa dotacja przeznaczona jest dla gmin, powiatów i miast. Jak czytamy w internetowym serwisie gov.pl, samorządy mogły dostać od pół miliona do ponad 93 milionów złotych. Na przykład Łódź dostała 93,5 miliona. Katowice - 51,8 miliona.

W sumie rząd rozdzielił 6 miliardów złotych. "W sytuacji, gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów" - czytamy w serwisie rządowym.

Wreszcie zyskać mają mieszkańcy, bo realizacja ważnych dla nich inwestycji "przyczyni się do podnoszenia jakości życia".

Będą drogi, staw, garaż, frezarka, pomnik

- Uważam, że pomnik jest ważny, Tragedia Górnośląska dotknęła także moją rodzinę. Ale rozmawiałem z regionalistami i nawet oni uważają, że to nie czas na budowę pomnika. To skandaliczna decyzja, jest masa pilniejszych spraw do załatwienia, rewitalizacja terenów zielonych, montaż kamer monitoringu, place zabaw - mówi Dawid Durał, katowicki radny z Koalicji Obywatelskiej.