Brylantowa biżuteria barona paliwowego trafiła na licytację

Wysadzane brylantami bransoletki, naszyjnik i pierścionek o łącznej wartości prawie 230 tysięcy złotych trafiły na licytację, która odbędzie się w środę w urzędzie skarbowym w Katowicach. To część z 80 sztuk biżuterii zarekwirowanej śląskiemu baronowi paliwowemu Henrykowi M.

Biżuteria barona paliwowego na aukcji. "Sprzedajemy najbardziej okazałe i najdroższe wyroby"

- Wszystkie te wyroby jubilerskie są wykonane z białego złota i wysadzane brylantami. Zgodnie z wyceną biegłego całkowita wartość licytowanej biżuterii wynosi ponad 229 tysięcy złotych. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji to 75 procent szacunkowej wartości biżuterii - przekazała Kmiecik.

- To pierwsza partia biżuterii zarekwirowanej M. W środę sprzedajemy najbardziej okazałe i najdroższe wyroby. Do sprzedaży pozostanie jeszcze 76 innych sztuk, które będę oferowane na innych licytacjach - są to między innymi naszyjniki, kolczyki, pierścionki i zegarki - dodała.