Katowice 217 mandatów za parkowanie, 101 aut z blokadami na kołach

Strażnicy miejscy z Katowic prowadzili akcję "Wyzwanie-Parkowanie". Założyli blokady na koła 101 aut, a jedno odholowali, bo blokowało ruch.

Wystawili 217 mandatów na blisko 70 tysięcy złotych, a 75 osób pouczyli zza drobniejsze przewinienia parkingowe.

"Tradycyjnie już, 'gorącym punktem' na mapie Katowic okazało się Śródmieście, gdzie przeprowadzono aż 203 interwencje. To właśnie tam walka o każde wolne miejsce parkingowe najczęściej kończy się łamaniem przepisów" - piszą katowiccy strażnicy.

Kierowcy ignorują zakazy

Najczęściej łamanymi zakazami w Katowicach są te dotyczące postoju i zatrzymywania się. Tylko na łamaniu tych dwóch przepisów przyłapano 249 kierowców.

82 przypadki nieprawidłowego parkowania dotyczyły pozostawiania pojazdów na obszarze zieleni miejskiej.

Strażnicy miejscy zajęli się także m.in. porzuconymi samochodami oraz tymi, które stoją bez tablic rejestracyjnych. Takich przypadków było 13.

