Katowice

11-latka jechała hulajnogą elektryczną, na przejściu dla pieszych potrącił ją samochód

11‑latka na hulajnodze potrącona na przejściu
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu rybnickiego
Źródło: Google Earth
11-letnia dziewczynka została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych. Jechała na hulajnodze elektrycznej, nie miała kasku. 

W środę, 4 marca, po 16 na ulicy Żubrów w Jankowicach doszło do zdarzenia drogowego, w którym poszkodowana została 11-latka jadąca na hulajnodze elektrycznej.

"47-letnia mieszkanka Pszczyny, jadąca samochodem marki Kia w kierunku Międzyrzecza, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrąciła kierującą hulajnogą elektryczną 11-latkę" - informuje śląska policja.

11-latka na hulajnodze potrącona na przejściu
11-latka na hulajnodze potrącona na przejściu
Źródło: Śląska policja

Dziecko trafiło pod opiekę medyków

Dziewczynka nie miała wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną oraz kasku ochronnego. Zajęli się nią medycy.

Kierująca samochodem była trzeźwa.

Dokładne okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez policjantów.

11-letnia dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy
11-letnia dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy
Źródło: Śląska policja

Zmieniły się przepisy

3 marca tego roku zmieniły się zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. "Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej" - przypomina policja.

Osoby w wieku powyżej 13 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T. Powyżej 18 roku życia nie jest wymagane posiadanie uprawnień. 

Osoby poniżej 16. roku życia poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego muszą od 3 marca obowiązkowo zakładać kaski ochronne.

Opracowała Svitlana Kucherenko

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

województwo śląskie Hulajnogi elektryczne dziecko Pszczyna Drogi w Polsce
