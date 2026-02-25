Logo strona główna
Katowice

Remontowali poddasze, pod podłogą znaleźli broń

Karabin Mauser z I wojny światowej
Gliwice
Źródło: Google Earth
Podczas remontu domu w Gliwicach mieszkańcy znaleźli pod podłogą karabin. O sprawie powiadomiono policję, która wyjaśniła, jaki dokładnie egzemplarz broni przez lata tkwił pod posadzką. Wiadomo, że pochodzi z czasów I wojny światowej.

Policjanci z Gliwic zabezpieczyli broń, którą mieszkańcy jednego z domów odnaleźli w trakcie wymiany desek podłogowych na poddaszu.

Źródło: KWP Katowice

- Znaleziony egzemplarz to karabin Mauser, wzór 98, kaliber 7,92 mm produkcji niemieckiej, ze złamaną kolbą, oznaczony napisem "ERFURT 1918". Broń pochodzi z okresu I wojny światowej. Decyzją prokuratury przedmiot został przekazany do Muzeum Zabytków Ziemi Śląskiej w Knurowie. Tam zostanie poddany pracom konserwatorskim i rekonstrukcyjnym. Po odrestaurowaniu ma być udostępniony zwiedzającym jako materiał historyczny - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Źródło: KWP Katowice

Jak informują funkcjonariusze, to nie pierwszy przypadek przekazania historycznej broni do knurowskiego muzeum. Dwa lata temu trafiły tam elementy innego karabinu.

Policja ostrzega

Policja przypomina, że w przypadku natrafienia na broń, amunicję lub inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie, należy niezwłocznie powiadomić służby. Nie wolno podejmować prób samodzielnego przenoszenia ani rozbrajania takich znalezisk.

Opracowała Natalia Grzybowska/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Katowice

