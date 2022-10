Pana Włodzimierza szukają już piąty dzień. Apel do kierowców, by sprawdzili nagrania z kamerek na trasie Błędów-Chechło

Policja apeluje do kierowców, którzy przejeżdżali ulicą Żołnierską z Błędowa do Chechła lub w odwrotnym kierunku 10 października w godzinach 14.30-16 i mieli włączony wideorejestrator, by przejrzeli nagrania, bo mogą one pomóc w poszukiwaniach, wskazać, w którą stronę poszedł grzybiarz.