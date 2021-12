Potrącił 47-latka na pasach w Częstochowie, nie zatrzymał się, wjechał w inne auto. Po trzech tygodniach pieszy zmarł w szpitalu

Stan pieszego od początku był ciężki

Nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy, twierdzi że nic nie pamięta

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 listopada, po godzinie 19 w alei Kościuszki. - Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy przybyli na miejsce, wynikało, że kierujący bmw prawdopodobnie nie zastosował się do czerwonego światła i wjechał na skrzyżowanie, doprowadzając do zderzenia z pieszym , który przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych. Kierowca bmw nie zatrzymał, nie udzielił pomocy pieszemu i zbiegł miejsca zdarzenia - mówiła Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka częstochowskiej policji.

Z. przyznał się w prokuratorze do popełnienia przestępstw, ale zasłonił się niepamięcią, co do ich przebiegu. Prokuratura zawnioskowała do sądu o aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Sąd zgodził się na areszt. Podejrzany nie złożył zażalenia na tę decyzję. Grozi mu do 12 lat więzienia.