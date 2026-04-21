Katowice Osobówka zderzyła się z pociągiem. Ewakuacja pasażerów Mateusz Czajka |

OSP Cięcina

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Służby interweniowały w Cięcinie po zderzeniu osobówki z pociągiem relacji Katowice-Zwardoń. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 kwietnia, około godziny 16 na oznakowanym przejeździe kolejowym. Przejazd przy ul. Za Torem nie jest wyposażany w szlabany, ale ma sygnalizację świetlną.

- Kierująca pojazdem 36-letnia kobieta została przewieziona do szpitala na badania. Pasażerka samochodu została przebadana i nie wymagała hospitalizacji - przekazał tvn24.pl mł. asp. Bogusław Rosa, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

Akcja służb w Cięcinie niedaleko Żywca Źródło: OSP Cięcina

Policja ustala przyczyny wypadku

Kierująca osobówką oraz maszynista byli trzeźwi. Policja na razie nie podaje przyczyny wypadku - te są ustalane przez funkcjonariuszy.

Blisko 70 osobom podróżującym pociągiem (pasażerom oraz załodze) nic się nie stało. W ewakuacji brała udział straż pożarna. Przewoźnik zapewnił podróżnym komunikację zastępczą. Ruch pociągów na trasie wznowiono około godziny 19.

OGLĄDAJ: TVN24 HD