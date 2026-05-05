Katowice Stracił przytomność w autobusie. Nie wiedzą, kim jest Oprac. Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło w Bytomiu Źródło: Google Maps

Mężczyzna podróżował autobusem linii numer 15 na trasie Zabrze Goethego - Bytom Dworzec. W pewnym momencie zasłabł. Stracił przytomność i do tej pory jej nie odzyskał. Do zdarzenia doszło 18 kwietnia około godziny 17.30.

Mężczyzna ma około 30-40 lat, 175 centymetrów wzrostu, jest szczupły, ma krótkie, ciemne włosy oraz tatuaż na prawym ramieniu "OMERTA". Był ubrany w czarną bluzę z kapturem, jeansowe, szare spodnie, sportowe, czarno-białe buty.

Policja ustala tożsamość mężczyzny, który stracił przytomność w autobusie Źródło: KMP w Bytomiu

Bytomska policja zwróciła się o pomoc do świadków lub osób, które znają mężczyznę o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Informacje można przekazać osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu lub telefonicznie pod numerem 47 85 33 280.

